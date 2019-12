Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neues Jahr beginnt mit Donnerstag-Spiel

In die Winterpause verabschiedet sich die HSG Wesel als eine der letzten Mannschaften. Am kommenden Sonntag (15. Dezember) beschließen die Weseler ab 18.15 Uhr mit der Partie beim HC TV Rhede den zehnten Spieltag. Dafür greift das Teams als erstes im neuen Jahr wieder ins Geschehen ein. Am Donnerstag (9. Januar, 20 Uhr) kommt TD Lank in die Hansestadt.