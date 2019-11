Neuer Trainer kommt für den SV Schermbeck zur Unzeit

20 Punkte sollten es zur Halbzeit der Saison sein, die Oberliga-Fußballer des SV Schermbeck haben ihr Halbserienziel bereits zwei Spieltage vor dem Ende der Hinrunde erreicht. Jetzt will das Team von Trainer Thomas Falkowski unbedingt nachlegen, um sich für die Rückrunde eine noch bessere Ausgangsposition zu verschaffen. Die nächste Gelegenheit bietet sich dem rot-weißen Kicker-Kollektiv am morgigen Sonntag (14.30 Uhr) im Gastspiel bei den Sportfreunden Siegen.

„Unsere Zwischenbilanz in der Liga und in beiden Pokalwettbewerben, wo wir jeweils das Halbfinale erreicht haben, kann sich sehen lassen”, sagt der SVS-Coach. „Vor allem angesichts der Verletztenmisere, die uns die gesamte Hinrunde hindurch begleitet hat.”

Nur noch drei Kicker auf der Ausfallliste

Immerhin deutet sich drei Spieltage vor der Winterpause in diesem Punkt Besserung an. Die Liste der Ausfälle ist mittlerweile auf drei Verletzte geschrumpft. Maik Habitz (Kreuzbandriss) und Bilal Can Özkara (Innenbandriss im Knie) werden ziemlich sicher erst im Januar wieder in der Mannschaft stehen, Patrick Rudolph (Oberschenkelzerrung) wird zumindest in Siegen noch nicht dabei sein können.

Mehr taktische Varianten für Thomas Falkowski

Alle anderen aber sind wieder fit, was dem Coach eine deutlich größere Variabilität hinsichtlich der anstehenden schweren Auswärtsaufgabe ermöglicht. Auch wenn Kevin Rudolph, Aldin Hodzic und Gökhan Turan nach ihrer Rückkehr in den Kader noch nicht ganz bei 100 Prozent sind. „Ich habe nun ein paar taktische Varianten mehr, über die ich nachdenken kann”, sagt Falkowski. Das ist aus Schermbecker Sicht auch gut so.

„Noch schwieriger, sich auf den Gegner einzustellen“

Zwar sind die Gastgeber auch nach 15 Spieltagen auf der Suche nach der Form der vergangenen Saison, doch nun haben die Verantwortlichen gehandelt und mit Thomas Cramer seit einigen Tagen einen neuen Mann in der sportlichen Verantwortung. Er löst Dominik Dapprich sowie das Interims-Duo Marco Beier/Frank Dalwigk ab. Diese neue Konstellation macht dem SVS-Coach und seinen Akteuren das Leben sicherlich schwerer.

„Es ist ohnehin erstaunlich, dass die Siegener nicht weiter oben in der Tabelle stehen”, sagte er. „Jetzt wird es noch schwieriger, sich auf den Gegner einzustellen. Siegens Spieler werden hochmotiviert sein und uns alles abverlangen. Wir aber werden alles dafür tun, um dem neuen Coach das Debüt zu verderben.”

Parallel dazu basteln sie in Schermbeck bereits am Kader für die Rückrunde. Gut möglich, dass der Oberligist personell nachlegen wird. Nach der Insolvenz in Wattenscheid 09 und dem selbstverordneten Sparkurs bei Westfalia Herne sind einige interessante Spieler in der Diskussion. „Wir bleiben aber ruhig und schlagen nur dann zu, wenn es sportlich, finanziell und menschlich passt”, sagt Thomas Falkowski.

„Bis dahin konzentrieren wir uns auf den Fußball. Wir wollen noch sechs Punkte in der Hinrunde holen. Und weil unsere Gegner sicher etwas dagegen haben, müssen wir mit höchster Konzentration und vollem Einsatz weiterarbeiten“, fordert der Schermbecker Übungsleiter.