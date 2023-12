Neue Bestmarke bei Schiedsrichter-Ausbildung im FVN

So hoch hinaus kann es gehen: In England pfiff Rebecca Welch kurz vor Weihnachten beim Duell des FC Fulham mit dem FC Burnley als erste Frau ein Spiel in der Premier League.

Am Niederrhein Der Fußball-Verband Niederrhein freut sich über zahlreiche neue Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter im „Jahr der Schiris“

Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat im laufenden „Jahr der Schiris“ 749 neue Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter ausgebildet. Diese Zahl bedeutet eine neue Bestmarke. Zum Vergleich: In 2022 - damals allerdings auch noch mit einigen Beeinträchtigungen durch die Corona-Pandemie - waren es 424 neue Schiris. Insgesamt gibt es im FVN derzeit rund 2.800 aktive Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter. Hier zeigt die Tendenz schon seit einigen Jahren nach oben.

Neulingslehrgänge wurden im ablaufenden Jahr sowohl zentral in der Sportschule Wedau in Präsenz, in Hybrid-Form (Online und in Präsenz) als auch in vielen der 13 FVN-Fußballkreise angeboten. Allein der traditionelle Neulingslehrgang in den Osterferien in der Sportschule Wedau hatte dabei 125 neue Schiedsrichter/innen hervorgebracht und für einen gelungenen Start in das „Jahr der Schiris“ gesorgt.

FVN-Präsident Peter Frymuth: „Das ist ein außergewöhnliches Ergebnis“

„Dass es gelungen ist, fast 750 neue Schiris auszubilden, ist ein außergewöhnliches Ergebnis“, sagt Peter Frymuth, Präsident des Fußballverbandes Niederrhein. „Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter sind ein fester Teil der Fußballfamilie. Ich bin froh, dass sie durch das ‚Jahr der Schiris‘ in den Vordergrund gerückt worden sind. Wichtig ist nun, die neuen Schiris an den Spielbetrieb heranzuführen, sie weiter für ihr Hobby zu begeistern und damit zu binden.“

„Es war ein herausragendes Jahr für die Schiris am Niederrhein, mit sehr viel Arbeit im Hintergrund, vor allen Dingen in den Kreisen“, blickt Boris Guzijan, der Vorsitzende des Verbandsschiedsrichterausschusses, zurück. „Dafür geht an alle Beteiligten ein herzlicher Dank. Aber wir haben auch noch einiges an Arbeit vor uns - und darauf freue ich mich.“

FVN: Für 2024 sind weitere Neulingslehrgänge terminiert

Für das Jahr 2024 sind bereits weitere Neulingslehrgänge terminiert. So steht ab dem 27. Januar ein zentraler Hybrid-Neulingslehrgang an. Der zentrale Lehrgang ausschließlich für Mädchen und Frauen in Präsenz startet bereits einen Tag vorher am 26. Januar. Auf Kreis-Ebene stehen in Wuppertal/Niederberg (ab 11. Januar), Rees/Bocholt (ab 13. Januar), Kempen/Krefeld (ab 15. Februar) und Remscheid (ab 4. März) bereits die ersten Lehrgänge fest.

Eine Lehrgangs-Übersicht, die laufend aktualisiert wird, gibt es auf www.werdeschiedsrichter.de. Dort sind auch die Anmeldungen für die einzelnen Lehrgänge möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel Hamminkeln Schermbeck