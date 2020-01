Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Moonlightlauf steigt nach Christi Himmelfahrt

Nach der Premiere mit dem ersten Marathon in Wesel haben die Lauffreunde HADI Wesel nun gut dreieinhalb Monate Zeit, um sich auf das nächste Event vorzubereiten. Dabei steht am 22. Mai ein Selbstläufer auf dem Programm. Zum 13. Mal bittet der Verein am Tag nach Christi Himmelfahrt um 21.15 Uhr zum äußerst beliebten Moonlightlauf, der zur Finanzierung der Beleuchtung entlang der Strecke am Auesee ins Leben gerufen wurde. Vergangenes Jahr starteten 607 Athleten. Am 23. Mai folgt um 10 Uhr direkt noch die zweite Auflage des Esel-Walks für die Walking-Freunde.