Marathon in Wesel: Premiere lockt zahlreiche Teilnehmer

Die Taufe ihres Neffen ist Schuld daran, dass Kirsten de Baey-Ruszin am 5. Januar beim Wesel-Marathon nicht zu den Finishern gehören wird. Die 29-jährige Extremsportlerin, die noch im Oktober den Iron-Man auf Hawaii absolvierte und die Distanz über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer mit dem Rad und einem Marathonlauf (42,196 Kilometer) in 9:52 Stunden absolviert hatte, lässt sich von einem Baby ausbremsen. Ausnahmsweise. Da hat die Familie Vorrang. „Der Lauf beginnt um halb zehn, die Taufe meines Neffens ist um viertel vor zwölf angesetzt”, sagt sie. „Da käme ich in Zeitnot.”

Kompromiss gefunden

Ganz ausfallen lassen wollte die Tante die Veranstaltung allerdings nicht, weshalb sie sich kurzentschlossen für die halbe Distanz entschied. Kirsten de Baey-Ruszin wollte unbedingt dabei sein – und entschloss sich zu diesem Kompromiss, zumindest den Halbmarathon zu laufen. „Jetzt wird es halt ein knackiger Wettkampflauf und nicht ein entspannter Marathon”, sagt die Triathletin. „Zudem passt die Halbdistanz deutlich besser in mein Vorbereitungsprogramm auf das neue Jahr. Die Regeneration ist kürzer, und die Gefahr, krank zu werden, deutlich geringer.”

Der Halbmarathon am ersten Sonntag des neuen Jahres ist beileibe nicht ihr erster. Als Triathletin gehört die Distanz über 21,1 Kilometer nicht selten zum alltäglichen Trainingspensum. Doch ist dieser Wettkampf für sie gleich unter mehreren Aspekten eine Besonderheit. Zum einen, weil sie – theoretisch – zu Fuß zum Aue-See laufen könnte, wo die Marathonläufer sechs Runden zu absolvieren haben werden. Des Weiteren, weil die Auesee-Runde mehr als oft zu ihrem Trainingsrevier gehört. Und weil sie die Weseler Veranstalter, die nach der Absage des Kevelaer-Marathons in die Bresche gesprungen sind und die Organisation übernommen haben, zumindest ideel unterstützen will. „Ich freue mich sehr darüber, dass die HaDis diese Veranstaltung so toll hinbekommen haben”, sagt De Baey. „Das wird ein toller Lauf und eine tolle Veranstaltung werden.”

Große Resonanz

Die Resonanz im Vorfeld zumindest hat selbst die Veranstalter überwältigt. Die Laufsportfreunde HADI, die 1992 von Harald Welz und Dieter Kloß gegründet wurden und HADI aus den ersten beiden Buchstaben ihrer Vornamen geformt hatten, hatten die Gunst der Stunde genutzt, als sie hörten, dass der Kevelaer-Marathon nach 17 Jahren eingestampft worden war. Kurzerhand übernahmen sie die Regie.

Aus Sicht der Weseler Organisatoren, an deren Spitze Christopher Kloß steht, der von einem rund 70-köpfigen Helferteam unterstützt wird, ist für die Premiere alles bestens bereitet. Mehr noch: Mit 1250 Startmeldungen wurden die Erwartungen des Organisationsteams derart übertroffen, dass die Anmeldeliste bereits zwei Tage vor dem offiziellen Ende geschlossen werden musste.

Erwartungen übertroffen

„Wir hatten auf 500 bis 600 Läufer gehofft”, sagt Dieter Kloß, Vater des Chef-Organisators, Mithelfer und 72-jähriges Gründungsmitglied der HADIs. „Mit dieser unerwartet hohen Gesamtzahl allerdings stoßen wir an die Grenzen der Logistik.”

Will heißen: Das Teilnehmerfeld musste auch deshalb geschlossen werden, um eine Stau auf der 7,1 Kilometer langen Laufstrecke rund um den Auesee zu vermieden. „Da ja auch Halbmarathons und Staffelmarathons gelaufen werden, sind nur zu absoluten Spitzenzeiten 700 Läufer gleichzeitig auf der Strecke”, sagt Kloß. „Und hoffentlich viele Zuschauer an der Strecke und im Ziel-Bereich im Aue-Stadion.”

Immerhin dürfen die Weseler Veranstalter für sich in Anspruch nehmen, mit ihrem Lauf am 5. Januar die Serie von insgesamt rund 200 Marathons in Deutschland zu eröffnen. Nicht zuletzt auch deshalb ist der Andrang derart gewaltig. Viele Starter kommen aus den Benelux-Ländern, und selbst Läufer aus Polen scheuen die weite Anreise nicht. In diesem Punkt hat es Kirsten Baey-Ruszin natürlich leichter. Allerdings sind ihre Ambitionen groß.

Erster Start als Profi

Mit Beginn des neuen Jahres ist sie im Besitz einer Triathlon-Profilizenz und schwimmt, radelt und läuft demnächst um Preisgelder. Insofern ist der Wesel-Marathon auch für sie eine Premiere: Zum ersten Mal läuft sie als Profi mit.

Ihre Ziele sind natürlich andere: Im Juli wird sie im schweizerischen Thun zu ihrem ersten Profi-Ultra-Triathlon antreten, wobei es dort neben dem Geld auch um die Qualifikation für Hawaii geht. „Um dort bei den Profis starten zu dürfen, muss man zuvor einen bedeutenden Triathlon gewonnen haben”, sagt de Baey-Ruszin. „Das ist zwar mein großes Ziel, aber es ist sehr fraglich, ob das gleich im ersten Profijahr gelingt.”