Der PSV Lackhausen geht in der Landesliga an den Start (grüne Trikots).

Fußball Landesliga-Gruppe 2: So tippt die Sportredaktion die Saison

Am Niederrhein. Am Wochenende startet die Fußball-Landesliga in die neue Saison. Die NRZ hat vor dem Start den Ausgang der Niederrhein-Gruppe zwei getippt.

Schluss mit Sommer- und Coronapause: Am Wochenende rollt endlich wieder der Ball. Mit Verspätung und nur 14 statt 18 Teams startet die Fußball-Landesliga am Samstag mit den Partien TSV Wachtendonk gegen VSF Amern (16 Uhr) und BW Dingden gegen PSV Lackhausen (17 Uhr) in die Saison.

Unter Corona-Bedingungen ist damit zu rechnen, dass die Spielzeit nicht reibungslos läuft. Nur eines scheint klar: Es gibt einen Aufsteiger und drei Absteiger. Wer das sein wird? Vor dem Saisonstart hat die NRZ-Redaktion die Abschlusstabelle getippt.

Das ist unser NRZ-Tipp

1. VSF Amern

2. SV Hönnepel-Niedermörmter

3. Fichte Lintfort

4. SV Sonsbeck

5. PSV Lackhausen

6. SV Scherpenberg

7. VfR Fischeln

8. SGE Bedburg-Hau

9. TSV Wachtendonk-Wankum

10. BW Dingden

11. RSV Praest

12. VfL Tönisberg

13. TSV Meerbusch II

14. VfL Rhede

Unsere Sportredaktion wird die Saison in der Landesliga-Gruppe intensiv begleiten – mit Spielberichten, Interviews, Hintergründen und exklusiven Geschichten. Auf dieser Themenseite finden Sie die aktuellen Nachrichten – und kurz vor dem Saisonstart haben wir hier nochmal alle Mannschaften im Kurzporträt vorgestellt.