Landesliga: Aufstiegskandidat FC Kray verliert Kapitän

Pascal Itter (r.) wird in der Rückrunde keine Tore mehr gegen Andreas Kossenjans und den SV Scherpenberg bejubeln. Diese Partie am vierten Spieltag gewann der FC Kray mit 4:1.

Essen Der FC Kray, einer der Verfolger von Spitzenreiter BW Dingden, muss in der Rückrunde auf seinen wohl wichtigsten Spieler verzichten.

Sportlich bittere Entwicklung für den FC Kray, aber sicherlich frohe Kunde für die Konkurrenz in Sachen Aufstiegskampf in der Fußball-Landesliga. Kapitän und Führungsspieler Pascal Itter hat den Oberliga-Absteiger in der Winterpause aus privaten Gründen verlassen.

Der 28-Jährige war erst im Sommer vom Regionalliga-Absteiger Rot-Weiß Ahlen in die KrayArena gewechselt. Der 39-malige Juniorennationalspieler wurde in der Jugend des 1. FC Nürnberg und FC Schalke 04 ausgebildet und brachte die Erfahrung von u.a. 15 Partien in der österreichischen Bundesliga (SV Grödig), 44 Drittligaspielen (Chemnitzer FC, SC Paderborn) sowie 97 Regionalligapartien (Chemnitzer FC, Fortuna Köln, RW Ahlen) mit und wurde von nicht wenigen Gegenspielern und Trainern schnell als einer der besten Akteure der Landesliga erkannt. In 17 Ligaspielen gelangen dem gelernten rechten Verteidiger, der beim FC Kray aber als eher als Stürmer auflief, acht Tore und etliche Torvorlagen.

Pascal Itter verlässt FC Kray aus privaten Gründen

„Er hatte einen maßgeblichen Anteil am Neuaufbau und der guten Hinserie“, so der Verein selbst auf seiner Homepage. Itter habe sich sportlich auch wohl gefühlt, löste jedoch „aus privaten Gründen, einvernehmlich mit dem Verein, seinen Vertrag auf und wird sich nun vorwiegend um seine kleine Familie kümmern, wurde er doch erst vor kurzem Vater einer Tochter“, so der Klub.

„Natürlich war es für mich eine sehr schwere Entscheidung“, wird Itter vom Verein zitiert. „Ich habe diese Entscheidung alleine aufgrund der privaten Situation gefällt. Meine Frau und ich sind vor kurzem Eltern einer Tochter geworden und die Belastung mit den regelmäßigen Fahrten von Paderborn zum Training und zu den Spielen ist da einfach zu hoch. Das Privatleben, und gerade meine Tochter, kommen dabei einfach zu kurz. Ich werde die Mannschaft und den Verein sehr vermissen, weil in den letzten Monaten etwas zusammengewachsen ist. Wir haben im letzten halben Jahr ein tolles Gerüst aufgebaut, auf dem man aufbauen kann. Es hat mit dem Team super viel Spaß gemacht, aber für mich liegt nun einfach der Fokus mehr auf meiner Familie und meiner Tochter, was sicherlich jeder verstehen wird. Ich werde jedoch nicht komplett Tschüss sagen, sondern den FCK weiter verfolgen und auch mit einigen in Kontakt bleiben.“

Auch Torwart Mitsuki Nagaya verlässt den FC Kray

Ebenso den FC Kray verlassen hat Torwart Mitsuki Nagaya. Ihn zieht es zurück in seine Heimat Japan. Nagaya, der im Sommer 2023 von der japanischen Shizuoka Sangyo University zum FCK wechselte, absolvierte sechs Saisonspiele.

Der FC Kray wurde im vergangenen Sommer nach dem Oberliga-Abstieg vom neuen Vorsitzenden Christoph Klöpper in fast allen Bereichen komplett umgekrempelt. Unter dem neuen Coach Sebastian Amendt gelang auch sportlich ein guter Neubeginn. Mit drei Niederlagen in vier Spielen war der Monat September jedoch ein Rückschlag für den FC Kray, der auf Platz vier mit sieben Zählern Rückstand, aber auch einem ausgetragenen Spiel weniger auf Spitzenreiter SV BW Dingden (45) überwintert hat. Die vierte und bis dato letzte Saisonniederlage kassierte der FC Kray im Topspiel gegen die Sportfreunde Niederwenigern.

