Am Niederrhein. Der nächste Anwärter-Lehrgang für Fußball-Schiedsrichter steht an. Diesmal versucht es der Fußballkreis Rees/Bocholt mit neuen Werbemaßnahmen.

Kreis ergreift besondere Maßnahmen gegen den Referee-Mangel

Friedhelm Bohländer weiß, wovon er spricht. Wenn der 64-Jährige von seinem Hobby erzählt, kann er aus einem Erfahrungsschatz von 41 Jahren schöpfen. So lange greift er schon für den SV Bislich zur Pfeife. „Und es macht nach wie vor Spaß, mit Gewalt hatte ich auch noch nie ein Problem“, sagt der Fußball-Schiedsrichter. Um den fehlenden Nachwuchs weiß er natürlich. Deshalb wurde nun auch im Weseler Gebiet so etwas wie eine „Eingreiftruppe“ gebildet, die in Vereinen Werbung für das Schiedsrichterwesen betreibt und Interessenten in den im Februar beginnenden Anwärter-Lehrgang locken möchte.

Diese aus sechs Personen bestehende Gruppe beackert den gesamten Fußballkreis Rees/Bocholt, für das Weseler Gebiet inklusive Hünxe und Friedrichsfeld ist Bohländer zuständig. Er habe alle Vereine per Mail angeschrieben und dann auch noch einmal telefonisch nachgefasst. Dabei geht es um eine Präsentation der Schiedsrichtertätigkeit, vor allen Dingen für die im Verein kickenden Jugendlichen. „Wir wollen besonders die A-, B- und C-Junioren ansprechen und möglichst Jung-Schiedsrichter für den Anwärter-Lehrgang gewinnen“, sagt Friedhelm Bohländer.

Strafen verdoppeln sich im zweiten Jahr

Der STV Hünxe hat Interesse an einer derartigen Infoveranstaltung bekundet, dort ist Friedhelm Bohländer heute. Der Werdegang eines Schiedsrichters werde den Teilnehmern ebenso vorgestellt, wie der Verlauf des Anwärter-Lehrgangs. Beim Weseler SV, VfR Mehrhoog und Hamminkelner SV finden derartige Veranstaltungen ebenfalls statt. Ob diese Werbeaktion eine einmalige Angelegenheit bleibt, soll sich nach deren Ende entscheiden. „Wir ziehen das jetzt durch und gucken, wie die Resonanz ist. Wir werden dies nächstes Jahr nicht wiederholen, wenn bei den Vereinen kaum Interesse besteht“, erläutert Bohländer.

Friedhelm Bohländer mit 1650 Ansetzungen

Er selbst kam zum Pfeifen, da sein Stammverein SV Bislich das Schiedsrichter-Soll nicht erfüllen konnte. Heutzutage müssen die Vereine, deren erste Mannschaft in der Kreisliga A kickt, für jeden fehlenden Unparteiischen im ersten Jahr 150, im zweiten Jahr dann 300 Euro Strafe bezahlen. Auf Kreisgebiet sind es unterhalb der A-Liga 100 und danach 200 Euro.

Rund 60 bis 80 Schiedsrichter fehlen bei einem Bestand von 198, um „fast alle Spiele besetzen zu können“, so Bohländer, der bisher selbst auf rund 1650 Ansetzungen bis zur Jugend-Niederrheinliga und als Gespann bis zur Landesliga kommt. Im Berufskolleg Bocholt-West beginnt am 1. Februar der neue Lehrgang. Interessenten können sich an Friedhelm Bohländer (0175/9647184) wenden.