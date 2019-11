Kein Druck für BW Dingdens Volleyballerinnen in Leverkusen

Hamminkeln. Der Volleyball-Zweitligist reist als Tabellenfünfter zu Bayer 04 Leverkusen. Trainer Wouterse will sich in Tabellenmittelfeld festsetzen.

Marinus Wouterse erlebt zum ersten Mal als verantwortlicher Trainer die Spielstärke in der 2. Volleyball-Bundesliga der Damen. Und der neue Coach von BW Dingden bekommt direkt eine Liga vorgesetzt, die er selbst als „extrem ausgeglichen“ bezeichnet. Vier Punkte trennen die Blau-Weißen als Tabellenfünfter bei einem ausgetragenen Spiel weniger vom Spitzenreiter aus Borken, sechs Zähler beträgt allerdings auch nur der Abstand zum Schlusslicht aus Essen. Bei drei möglichen Punkten pro Partie liegen beide Extreme noch in Reichweite. Am Samstag (20 Uhr) gastieren die Dingdenerinnen beim Sechsten TSV Bayer 04 Leverkusen.