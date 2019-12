Jubel und Enttäuschungen: Das war das Weseler Sportjahr 2019

Januar

Beim Fußball-B-Ligisten Wesel Anadolu Spor herrscht große Personalnot, nachdem Trainer Osman Ali Demir mit zahlreichen Kickern zum abgeschlagenen Bezirksliga-Schlusslicht RWS Lohberg abgewandert ist. Mit Polat Aydin findet der Klub wenigstens einen neuen Coach, doch die Teilnahme an den Stadtmeisterschaften wird abgesagt.

Bei den Hamminkelner Titelkämpfen wird Fußball-Bezirksligist BW Dingden seiner Favoritenrolle gerecht und bezwingt im Finale den SV Brünen mit 7:1. Mit einer dicken Überraschung enden hingegen die Weseler Meisterschaften. B-Ligist Viktoria Wesel feiert nach 1986 erstmals wieder den Titel, im Endspiel gibt es ein 5:2 über den Landesligisten und Favoriten PSV Lackhausen.

Im Januar gelingt Trainer Wolfgang Hartje mit den B-Liga-Kickern von Viktoria Wesel noch die Sensation: Sieg bei der Weseler Stadtmeisterschaft durch ein 5:2 gegen den PSV Lackhausen. Im Sommer rebellieren die Fußballer gegen ihren Coach, der daraufhin gefeuert wird. Foto: Arnulf Stoffel/FFS

Die 25. Auflage des großen Springturniers des RV Lippe-Bruch Gahlen feiert eine Premiere. Noch nie gab es einen Sieger des Großen Preises, der nicht im Stechen ermittelt wurde. Doch zum Jubiläum steht das Novum an: Isabelle Gerfer, 22-jährige Architektur-Studentin aus Aachen, bleibt als einzige Starterin im Normalparcours fehlerfrei. Einen Abwurf leisten sich Vanessa Borgmann und Caspar. Die Amazone des RFV Jagdfalke Brünen wird damit Sechste. Für Annika Hoffmann vom ZRFV von Lützow Hamminkeln endet das Debüt bei der Indoor-Vielseitigkeit auf Rang zwei hinter Simone Boie aus Bruckhausen.

Bei den Zweitliga-Volleyballerinnen von BW Dingden geht es nach der Winterpause weiter. Erstmals seit dem Aufstieg 2015 ist es für die Blau-Weißen in Sachen Klassenerhalt mal so richtig eng. Doch mit einem 3:2-Erfolg gegen SV Bad Laer nach einer erfolgreichen Aufholjagd legen die Dingdenerinnen den Grundstein zum erneuten Klassenerhalt in der zweithöchsten Liga.

Als Aufsteiger läuft es für den Badminton-Zweitligisten BV Wesel RW optimal. Die Rot-Weißen bezwingen im ersten Spiel des neuen Jahres den 1. BV Mülheim II mit 4:3 und bleiben damit Spitzenreiter. Eine Woche später verliert das Team durch ein 3:4 beim Hamburg Horner TV allerdings die Tabellenführung.

Frühzeitig macht der Fußball-Oberligist SV Schermbeck mit seinem Trainer alles klar. Thomas Falkowski, der im Sommer 2017 zum Waldsportplatz gekommen ist und die erste Mannschaft in die Oberliga geführt hat, bleibt auch in der Spielzeit 2019/20 Coach des SVS.

Mareen Hufe, hier mit Moderator Peter Roelvinck, wird die Sportlerin des Jahres in Wesel. Foto: Gerd Hermann/FFS

Beim Fest des Weseler Sport werden die Bestens des Jahres geehrt. Das Badminton-Team des BV Wesel RW, Profi-Triathletin Mareen Hufe und Tennisspieler Jörg Ahrens werden ausgezeichnet.

Es sind die sogenannten Superseniors, an denen das Weseler Ehepaar Gaby und Jochen Meier teilnimmt. Im österreichischen Seefeld gewinnt die Tennis-Seniorin Gaby Meier den Europameistertitel mit der österreichischen Partnerin Hildegard Bruggraber. Im Mixed holt sich das Ehepaar Bronze, dazu reicht es bei beiden auch in den Einzeln.

Februar

Im 18. Saisonspiel hat es die Bezirksliga-Fußballer von BW Dingden erstmals erwischt. In der Nachholpartie bei der SV 08/29 Friedrichsfeld verlieren die Blau-Weißen mit 2:3, bleiben aber weiterhin an der Tabellenspitze vor Hamborn 07.

Der BV Wesel RW zieht im Spitzenspiel der 2. Badminton-Bundesliga gegen den BC Hohenlimburg mit 3:4 den Kürzeren. Damit belegt der Neuling aber immer noch den zweiten Rang.

Der Handball-Verbandsligist HSG Wesel liegt so gerade oberhalb des Strichs. Nach dem 23:29 beim TV Geistenbeck sind die Weseler drei Zähler vor dem ersten Abstiegsplatz. Es wird eine Zittersaison für das Team von Trainer Jan Mittelsdorf.

Die Landesliga-Fußballerinnen des SV Brünen gehen mit einem neuen Trainer in die Partien nach der Winterpause. Der langjährige Übungsleiter Rolf Rother hat sein Amt niedergelegt, Andre Dirks übernimmt beim abstiegsgefährdeten SVB. Am Ende reicht es für das Team zum Klassenerhalt.

Der PSV Lackhausen startet verheißungsvoll nach der Winterpause. Gegen den Spitzenreiter der Fußball-Landesliga, FC Kray, feiert das Team von Trainer Björn Assfelder einen 3:0-Heimsieg.

Derweil muss Fußball-Bezirksligist BW Dingden zum zweiten Mal in Folge als unterlegenes Team den Platz verlassen. Bei BW Oberhausen verspielt der ehemalige Spitzenreiter die vor der Winterpause herausragende Ausgangslage durch ein 1:2.

Charlotte Herrschaft und Sophie Gromann werden in Schermbeck ausgezeichnet. Foto: NRZ /NRZ

Bei der Sportlerwahl in Schermbeck kommt es zu einer faustdicken Überraschung. Nicht die in die Oberliga aufgestiegenen Fußballer des SV Schermbeck werden zu Sportlern des Jahres gekürt, sondern Charlotte Herrschaft und Sophie Gromann. Die beiden Nachwuchs-Wasserballerinen des WSV Schermbeck besitzen ein Zweitspielrecht für Bayer Uerdingen. Mit deren U-16-Mannschaft wird das Schermbecker Duo deutscher Vizemeister.

Dass Fußball-Mannschaften trotz Überzahl-Situationen oft ganz große Mühe haben, ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. Doch was sich der SV Bislich in der Fußball-Kreisliga A erlaubt, ist eher unfassbar. Ab der 43. Minute agiert das Team beim SV Spellen in Überzahl. Zu dem Zeitpunkt steht es 1:2, nach 90 Minuten dann allerdings 1:11(!).

März

In der Fußball-Bezirksliga eifert SuS 09 Dinslaken dem SV Bislich nach. Das Team unterliegt dem Aufstiegsaspiranten BW Dingden mit 1:12. Auch hier gibt es einen Platzverweis, in dem Fall jedoch nach 33 Minuten für den späteren Verlierer.

Reiner Heweling startet zwar mittlerweile für LAZ Rhede, wohnt allerdings immer noch in der Hansestadt. Der Senioren-Sprinter gewinnt in Halle an der Saale die DM-Titel über 60 und 200 Meter.

Die „Dancing Rebels“, Jazz- und Modern-Dance-Formation des TC GW Schermbeck, gehen mit einem verjüngten Team in die Bundesliga-Saison. Zum Auftakt springt im hessischen Bürstadt nur ein neunter Platz, letztlich steigt die Formation aus der Eliteliga ab.

Bei GW Flüren wird ein vorzeitiger Aufstieg gefeiert. Die Tischtennis-Damen machen den Durchmarsch durch die Bezirksklasse perfekt. Nach dem 6:4 gegen BV DJK Kellen ist den Grün-Weißen eine Runde vor dem Saisonende der Bezirksliga-Aufstieg nicht mehr zu nehmen.

Eine Ära endet beim Badminton-Zweitligisten BV Wesel RW: Thorsten Hukriede will kürzer treten und schließt sich dem Verbandsligisten SSV WBG in seiner Heimat Bochum an. Foto: Gerd Hermann/FFS

Der BV Wesel RW beendet als Aufsteiger die Saison in der 2. Badminton-Bundesliga auf Rang zwei und die Heimauftritte mit einem 6:1-Erfolg über BC Beuel II. Für die Rot-Weißen endet damit auch eine Ära: Thorsten Hukriede will kürzer treten und wechselt in die Verbandsliga nach Bochum. Mit ihm verlässt auch die Nummer 1, Tim Vaessen, den Zweitligisten sowie Lena Fischer.

Die Handballerinnen von BW Dingden haben sich vorzeitig gerettet. Nach dem 25:18 über den TV Voerde kann der Truppe von Trainer Markus Weidemann nichts mehr passieren.

Die HSG Wesel darf ein wenig aufatmen. Gegen den Tabellenvorletzten SV Straelen gelingt den Verbandsliga-Handballern ein klarer 35:21-Sieg. Drei Punkt beträgt jetzt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Bei den Bezirksliga-Fußballerinnen des PSV Lackhausen, die überlegen die Tabelle anführen, ist die Nachfolge des im Sommer zum Landesligisten GW Lankern abwandernden Trainers Taner Demir geklärt. Erwin Althoff übernimmt das Weseler Team.

Karin Kell ist nicht mehr Vorsitzende der Gymnastik-Schule Wesel (GSW). Nach 22 Jahren in diesem Amt kandidiert sie nicht mehr. Die Mitglieder wählen Heiner Blaesing zu ihrem Nachfolger.

Ein Tanzsportverein weniger in Wesel: Die TSG Balance Wesel löst sich auf, Stichtag wird der 30. April sein. Im Jahr 2005 war die TSG gegründet worden, trotz intensiver Suche finden Sandra und Michael Kemmann keine Kandidaten, die als 1. und 2. Vorsitzender ihre Nachfolge antreten wollen.

Emotionen pur: Olaf Betting übergibt das Traineramt beim Volleyball-Zweitligisten BW Dingden dem Niederländer Marinus Wouterse. Foto: NRZ /NRZ

Bei den Zweitliga-Volleyballerinnen von BW Dingden, die Anfang April durch ein 3:0 über BBSC Berlin den Klassenerhalt vorzeitig perfekt machen, ist im Sommer ein Trainerwechsel beschlossene Sache. Olaf Betting, der das erste Team seit 2011 als Co-Trainer und später Verantwortlicher gecoacht hat, hört auf. Auf ihn folgt der Niederländer Marinus Wouterse, der in seiner Heimat über reichlich Erfahrung als Trainer im Damen-Bereich verfügt. Mit TuB Bocholt betreute Wouterse für kurze Zeit ein deutsches Herrenteam.

Die Zeit in der Tischtennis-Verbandsliga ist für GW Flüren vorerst vorbei. Nach dem 6:9 bei DJK Olympia Bottrop ist der Abstieg für die Grün-Weißen besiegelt.

Die Bezirksliga-Kicker von BW Dingden hatten dem Gipfeltreffen gegen Hamborn 07 entgegengefiebert. Vor 600 Zuschauern beziehen die Blau-Weißen jedoch eine 0:4-Heimklatsche und müssen Tabellenplatz eins an die Hamborner „Löwen“ abgeben.

Das Luftgewehr-Team von Admiral von Lans Hamminkeln setzt sich als Landesliga-Neuling in der Relegation zur Landesoberliga durch.

April

Der Weseler TV muss in die Relegation, um sich den Klassenerhalt in der Tischtennis-Landesliga zu sichern. Doch letztlich verzichten so viele Teams, dass der WTV im Kampf gegen den Abstieg gar nicht mehr an die Platten gehen muss.

Die Handballerinnen der HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg sind nicht mehr zu retten. Ein 23:23 gegen den MTV Dinslaken reicht nicht zum Landesliga-Klassenerhalt.

Auch für die zweite Volleyball-Garnitur von BW Dingden endet die Saison mit einem Abstieg. Das Team muss runter in die Verbandsliga.

Der Westdeutsche Fußballverband führt in der Saison 2019/20 eine neue Regelung ein. Im Amateurbereich dürfen die Trainer demnächst vier Mal wechseln.

Die Fußballer von BW Dingden kämpfen noch um den Aufstieg in die Landesliga, einer will dann nicht mehr dabei sein. Torjäger Mohamed Salman gibt seinen Wechsel zum westfälischen Landesligisten Westfalia Gemen bekannt. Dort hält er es aber auch nicht sehr lange aus und kehrt in der Winterpause zu den Blau-Weißen zurück.

Triumph und Tragödie: Martin Sterzenbach wird mit Balougraf Champion der Berufsreiter. Nur wenige Monate später bricht das Pferd im Parcours unter ihm tot zusammen, vermutet wird ein Aortenabriss. Sterzenbach zieht sich eine Gehirnerschütterung zu und bricht sich zwei Rippen. Foto: Frank Oppitz/FFS

Auch der PSV Lackhausen muss einen Kicker ziehen lassen. Luis Blaswich schließt sich dem Fußball-Oberligisten 1. FC Bocholt an. Doch noch viel früher als Salman kehrt Blaswich wieder zurück, ist aber erst nach der Winterpause wieder für den Landesligisten spielberechtigt.

Der RV Lippe-Bruch Gahlen stellt einen deutschen Meister. In Bad Oeynhausen wird Martin Sterzenbach mit Balougraf Champion der Berufsreiter. Im Stechen verweist er Sandra Auffarth auf den zweiten Platz. Nur wenige Monate später ereignet sich eine Tragödie. Bei einem Turnier in Bergisch Gladbach erleidet Balougraf einen Aortenabriss im Parcours und stirbt. Martin Sterzenbach zieht sich Rippenbrüche und eine Gehirnerschütterung zu.

Die Reserve des FC Schalke 04 führt die Fußball-Oberliga überlegen an. Daran ändert sich auch über Ostern nichts. Doch der SV Schermbeck mit dem bekennenden S04-Fan Thomas Falkowski als Trainer ärgert den Spitzenreiter und schickt ihn vor 700 Zuschauen mit einer 1:2-Niederlage auf die Heimreise.

Mai

Beim abstiegsgefährdeten Fußball-A-Ligisten SV Bislich tritt Bernd Pagojus als Trainer zurück. Co-Trainer Sven Scholten soll zusammen mit einem Trio aus aktiven Kickern den Klub vor der B-Liga bewahren.

Für die HSG Wesel gibt es letztlich doch noch ein Happy End. Der Handball-Verbandsligist siegt am letzten Spieltag beim Meister TV Jahn Hiesfeld mit 26:22 und ist damit definitiv gerettet. Auch eine Relegation droht nicht mehr.

Wirklich am Klassenerhalt gezweifelt hatte auch vorher niemand. Doch mit dem 2:1-Erfolg bei Westfalia Rhynern hat der Fußball-Oberligist SV Schermbeck nun die letzten theoretischen Zweifel beseitigt.

Hans-Dietmar Michels (l.), hier bei einer DM, beendet nach fünf Jahrzehnten seine Vorstandsarbeit beim BV Wesel RW. Foto: Markus Joosten/FFS

In der Fußball-Bezirksliga macht auch der Hamminkelner SV vorzeitig alles klar. Durch einen 2:0-Erfolg bei Meiderich 06/95 kann nichts mehr passieren.

Für ihn trifft der Begriff „Urgestein“ zu. Nach fünf Jahrzehnten in der Vorstandsarbeit des BV Wesel RW hört Hans-Dietmar Michels auf. Zuletzt ist er für die Kasse des Badmintonvereins zuständig gewesen.

Die beiden Fußball-Bezirksligisten BW Dingden und Hamminkelner SV qualifizieren sich für die erste Pokalrunde auf Niederrheinebene. Die Blau-Weißen setzen sich bei der DJK Lowick mit 6:4 (2:2) nach Elfmeterschießen durch, der HSV siegt mit 2:1 bei Westfalia Anholt.

Der VfR Mehrhoog ist nun auch rechnerisch nicht mehr zu retten. Nach dem 2:5 beim SV Rees geht es runter in die Fußball-Kreisliga B.

Die C-Juniorenkicker der JSG Dingden/Lankern haben sich die Meisterschaft in der Leistungsklasse gesichert. Doch als Jugendspielgemeinschaft darf das Team nicht an der Aufstiegsrunde zur Niederrheinliga teilnehmen.

Der SV Ringenberg feiert. Durch einen 10:1-Kantersieg über die in die C-Liga abgestiegene Elf von Wesel Anadolu Spor macht das Team von Trainer Dennis Reddmann die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga B und damit den Sprung ins Kreis-Oberhaus perfekt.

Der SV Ringenberg feiert: Die Fußballer steigen in die Kreisliga A auf. Foto: Gerd Hermann/FFS

TuS Gahlen muss nach nur einem Jahr die Fußball-Bezirksliga schon wieder verlassen. In der neuen Saison kommt es in der A-Liga zum Derby gegen den SV Schermbeck II, der den Aufstieg feiert.

Juni

Der SV Bislich hat es doch noch geschafft und bleibt der Fußball-Kreisliga A erhalten. Der neue Coach der Bislicher ist ein alter Bekannter: Steffen Herden übernimmt das Team. Dafür trauert der scheidende Trainer Markus Rambach mit GW Lankern. Die Grün-Weißen müssen runter in die B-Liga. BW Dingden, der SV Büderich und PSV Lackhausen II müssen in die Saison-Verlängerung, eine Relegation steht noch an.

Bei der 23. Auflage des Dreiwiesellaufs des Weseler TV geht es heiß her. Bei bis zu 32 Grad begeben sich die 648 Starter auf die Strecke.

Mit einem umfangreichen Programm begeht der SV Büderich die Feierlichkeiten zu seinem 100. Geburtstag. Auch der MSV Duisburg erscheint zur Gratulation, er schickt die in der Bundesliga kickende U 19 zum Freundschaftsspiel gegen die erste Mannschaft (4:2).

Diese Auszeichnung kommt nicht alle Tage in Reitsportkreisen vor. Arne Bergendahl vom ZRFV von Lützow Hamminkeln erhält beim Turnier seines Vereins das Goldene Reitabzeichen.

Ein Schiedsrichter auf der Flucht: Beim Relegationskick des damaligen Fußball-A-Ligisten SV Büderich beim TuS Asterlagen wurde der Unparteiische von einem TuS-Akteur gejagt. Foto: NRZ /NRZ

Die Bezirksliga-Fußballer von BW Dingden nehmen die erste Hürde in Richtung Landesliga. Gegen den VfB Hilden 03 II feierte die Elf von Trainer Dirk Juch einen 2:1-Heimsieg, jetzt reicht als Gast des TuB Bocholt ein Remis zum Aufstieg. Doch damit geben sich die Blau-Weißen nicht zufrieden. Sie siegen vor 2200 Zuschauern mit 2:0, der Jubel kennt nach dem Abpfiff keine Grenzen.

Skandal beim Relegationsspiel zum Klassenerhalt in der Kreisliga A des Kreises Moers. Nachdem der SV Büderich gegen TuS Xanten eine 1:8-Schlappe bezogen hat und damit aus dem Rennen ist, eskaliert die letzte Büdericher Partie bei TuS Asterlagen. Bei einer 3:0-Führung der Asterlagener und dem zweiten Platzverweis gegen einen TuS-Kicker gibt es Jagdszenen auf den Unparteiischen und seinen Assistenten durch einen Spieler des TuS Asterlagen.

Durch eine 3:5-Niederlage gegen die DJK SF 97/30 Lowick II verpassen die Kicker des PSV Lackhausen II den Sprung in die Kreisliga A.

Isabel Mengeler hat sich einen Traum erfüllt. Die Vielseitigkeitsreiterin des ZRFV von Lützow Hamminkeln gewinnt in Kreuth mit Mighty Carrera bei den deutschen Meisterschaften der Junioren bis 18 Jahren die Silbermedaille. Damit sichert sie sich auch das Ticket für die EM in den Niederlanden.

Die Tennis-Damen des TC BW Flüren müssen sich aus der 2. Verbandsliga verabschieden. Nach der 2:7-Niederlage gegen den TC Benrath ist das Team nicht mehr zu retten.

Europameisterin ihrer Altersklasse beim Ironman in Frankfurt, Vizeweltmeisterin auf Hawaii: Kirsten de Baey-Ruszin vom Hamminkelner SV. Foto: NRZ /NRZ

Beim Ironman in Frankfurt schlägt die Stunde von Kirsten de Baey-Ruszin. Die Triathletin des Hamminkelner SV holt sich den Titel einer Europameisterin in der Altersklasse 25 bis 29 Jahre und löst damit das Ticket für die Weltmeisterschaft im Oktober auf Hawaii. 10:10,21 Stunden benötigt die 29-Jährige für die 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer auf dem Rad und den Marathonlauf.

Juli

Die Tennis-Damen 60 des TC Bislich sind nicht zu stoppen und schlagen nach dem 6:0 gegen den TC Raadt in der kommenden Medensaison in der 1. Verbandsliga auf.

Premiere für Vanessa Borgmann. Die Amazone des RFV Jagdfalke Brünen hat mit Caspar schon viel gewonnen, doch in Langenfeld wird sie nun erstmals Rheinische Meisterin bei den Springreitern. Den zweiten Platz hat sie vorher oft belegt.

Schon sehr früh in der Vorbereitung findet diesmal die Weseler Fußball-Stadtmeisterschaft statt. Auf der Anlage des SV Büderich setzt sich der Favorit und Landesligist PSV Lackhausen im Finale mit 4:1 gegen GW Flüren durch. Der Ausrichter aus Büderich wird Dritter nach einem ebenfalls 4:1 gegen den SV Bislich.

Im Januar sind sie noch mit ihrem Trainer Wolfgang Hartje sensationell Fußball-Stadtmeister in der Halle geworden. Gut ein halbes Jahr später gefällt den B-Liga-Kickern von Viktoria Wesel die Arbeit des Übungsleiters nicht mehr. „Die gesamte Mannschaft hat rebelliert, hat uns das Messer auf die Brust gesetzt“, sagt Vorsitzender Günter Kellendonk. Also muss Hartje gehen, Sascha Groth und Daniel Berge übernehmen.

Der Umbruch beim Badminton-Zweitligisten BV Wesel RW scheint gelungen zu sein. Für Lena Fischer kommt ihre ehemalige Doppelpartnerin Maria Kuse und Rowan Scheurkogel sowie Jona van Nieuwkerke nehmen die Plätze von Thorsten Hukriede und Tim Vaessen ein.

Damit hat Jens Hoffrogge überhaupt nicht gerechnet. Der Vielseitigkeitsreiter des RV Lippe-Bruch Gahlen gewinnt den Titel bei den Rheinischen Meisterschaften. Mit seinem Pferd Black Rock profitiert er von einem Blackout des Führenden Arne Bergendahl vom ZRFV von Lützow Hamminkeln. Der verreitet sich im Gelände mit Checkovich und wird disqualifiziert. Mit seinem zweiten Pferde Luthien belegt er Rang zwei. Bei den Junioren siegt in Rheurdt-Kengen die Hamminkelnerin Isabel Mengeler mit Checkred.

An der WM-Medaille schrammt Fabienne Nitkowski nur knapp vorbei, bei der DM siegt sie auch vor der Weltmeisterin. Foto: NRZ /NRZ

Die Landesliga-Fußballer von BW Dingden feiern vor dem Saisonstart einen ersten Erfolg. Im Finale der Hamminkelner Stadtmeisterschaften bezwingen sie den Bezirksligisten Hamminkelner SV mit 4:1.

Fabienne Nitkowski verpasst knapp eine WM-Medaille. Die Voltigiererin der VRG In den Auen wird in der U-18-Klasse bei den Titelkämpfen im niederländischen Ermelo Vierte. Bei der DM im September in Krumke lässt sie dafür die Konkurrenz hinter sich, auch die Weltmeisterin.

August

Für den Fußball-Landesligisten BW Dingden und den Bezirksligisten Hamminkelner SV ist in der ersten Pokalrunde auf Verbandsebene Endstation. Während die Dingdener gegen den Oberligisten Spvg Schonnebeck beim 0:4 chancenlos sind, hält der HSV gegen den Regionalliga-Aufsteiger VfB Homberg lange Zeit mit. Der Favorit trifft erst in den letzten zehn Minuten zum 2:0-Sieg.

BW Dingden feiert in der Fußball-Landesliga den ersten Sieg und die ersten drei Punkte auf heimischer Anlage. Gegen SV Hönnepel-Niedermörmter reicht es am vierten Spieltag zu einem 1:0. Bis zur Winterpause bleibt dies allerdings der einzige Erfolg auf eigener Anlage bei noch einem Remis und acht Pleiten.

September

Die Ü 50-Fußballer von BW Dingden verpassen den westdeutschen Titel hauchdünn. Ein Sieg im Spiel gegen Bad Oeynhausen hätte gereicht, doch nach dem 1:2 bleibt nur Platz vier. Die DM in Berlin findet so auch ohne die Blau-Weißen statt.

Der neunte Triathlon des Weseler TV stößt auf große Resonanz. Knapp 600 Athleten gehen auf die verschiedenen Strecken. Auf Rang zwei und drei die beiden Weseler Hawaii-Starter Sascha Hubbert und Jens Gosebrink.

Die neunte Auflage des Triathlons beim Weseler TV erfreut sich großer Beliebtheit. Knapp 600 Athleten sind dabei. Foto: Markus Joosten/FFS

Am sechsten Spieltag hat es den Fußball-Oberligisten SV Schermbeck erwischt. Bei Westfalia Rhynern gibt es mit 0:2 die erste Saisonniederlage.

Beim Ironman im italienischen Cervia kommt die Profi-Triathletin Mareen Hufe nach 9:02,12 Stunden ins Ziel. Damit reicht es als Dritte zu einem Podiumsplatz für die Weselerin. Über die halbe Distanz holt sich der Weseler Sascha Hubbert nach 4:03,15 Stunden den Sieg.

In Riesenbeck geht beim deutschen Quadrillenchampionat mal wieder kein Weg am Team des RV St. Hubertus Obrighoven vorbei. In der Kategorie der „klassischen Quadrille“ liegt RVO erneut ganz vorne.

Oktober

Diesmal wird der Hanse-Citylauf nicht zum Magneten für Laufbegeisterte wie sonst. Bei der 15. Auflage sind 1879 Aktive dabei. Eine Woche vor dem Hawaii-Ironman siegt der Weseler Sascha Hubert über 10.000 Meter (34:47 Minuten).

Aycin Özbek gibt frühzeitig seinen Abschied als Trainer des Fußball-A-Ligisten SV Brünen bekannt. Nach dem Ende dieser Saison, der dann bereits fünften beim SVB, will er sich anderen Herausforderungen stellen.

Die Lauffreunde HADI Wesel veranstalten am 5. Januar 2020 erstmals einen Marathon in Wesel. Das Aus in Kevelaer, nach 17 Jahren stellen die Veranstalter den Lauf Anfang Januar ein, nutzen die Weseler für ihre Premiere. Rund 550 Athleten wünschen sie sich, einige mehr als doppelt so viele wollen es im neuen Jahr wagen.

Bei des Landesliga-Handballern des SV Schermbeck läuft wenig zusammen. Die Truppe von Trainer Stephan Schmücker überwintert als Schlusslicht. Foto: Markus Joosten/FFS

Den Landesliga-Handballern des SV Schermbeck steht eine schwere Saison bevor. Erst im vierten Anlauf reicht es mit dem 24:20 über Tb Oberhausen zum ersten Sieg. Bis zur Winterpause folgt nur ein weiterer, der SVS überwintert als Letzter.

Kirsten de Baey-Ruszin legt bei der Ironman-WM auf Hawaii ein beeindruckendes Debüt hin. Die 29-Jährige des Hamminkelner SV wird nach 9:52,37 Stunden Zweite ihrer Altersklasse. In 2020 will sie sich als Profi versuchen. In der Klasse startet bereits die Weselerin Mareen Hufe, die nach einer Strafe wegen Windschattenfahrens als Elfte in 9:30,51 Stunden den Ironman beendet. Die Weseler Sascha Hubbert (51./9:48,01), Fernando Concha (97./9:51,49) und Jens Gosebrink (100./9:56,14) kommen bei ihren Debüts ins Ziel. Der für den Weseler TV startende Martin Trzensiok (9:49,03) belegt in seiner Altersklasse Platz 33.

Das zweite Jahr nach dem Aufstieg soll bekanntlich schwierig sein. Für den Badminton-Zweitligisten BV Wesel RW trifft dies überhaupt nicht zu. Die Rot-Weißen klettern nach dem sechsten Spieltag auf Platz eins, auf dem sie später auch überwintern.

Einen Lauf hat der SV Ringenberg als Aufsteiger in die Fußball-Kreisliga A. Nach 13 Spieltagen erklimmt die Elf von Trainer Dennis Reddmann sogar die Tabellenspitze.

Michael Kress (PSV), Mathias Schober, Andreas Peerenboom (PSV) und Christian Buchholz (v.l.) besiegeln den Kooperationsvertrag zwischen der Jugendabteilung des PSV Lackhausen und der „Knappenschmiede“ des FC Schalke 04. Foto: Erwin Pottgiesser/FFS

Die Jugendabteilung des Fußball-Landesligisten PSV Lackhausen geht eine Kooperation mit der „Knappenschmiede“, dem Nachwuchsleistungszentrum des Bundesligisten FC Schalke 04 ein.

November

Gegen zumeist nationale Konkurrenz behaupten sich Arnd und Delia Lohmeier. Das Discofox-Paar des TSC Let’s Dance Wesel wird in Bietigheim Senioren-Weltmeister.

In der Meisterschaft läuft es mit Platz vier ausgesprochen rund für die Landesliga-Fußballer des PSV Lackhausen. Doch in der zweiten Kreispokalrunde kassiert die Elf eine peinliche 1:5-Klatsche beim A-Ligisten DJK Barlo.

Die Oberliga-Fußballer des SV Schermbeck stehen nach dem 2:1 gegen den Westfalenligisten DSC Wanne-Eickel im Halbfinale des Westfalenpokals. Noch zwei Siege fehlen, um sich erstmals für die DFB-Hauptrunde zu qualifizieren.

Den bisherigen Saisonverlauf hatte sich Neuling BW Dingden sicherlich anders vorgestellt. Die Blau-Weißen belegen den ersten Abstiegsplatz in der Fußball-Landesliga. Dem Trainer Dirk Juch schenken die Verantwortlichen aber das Vertrauen, verlängern seinen Vertrag vorzeitig auch für die Saison 2020/21. Und dies Unabhängig von der Klassenzugehörigkeit. Juch ist bereits seit sechs Jahren am Mumbecker Bach.

Erstmals ist die Weseler Profi-Triathletin Mareen Hufe beim Ironman in Arizona dabei. Die Oberschenkelmuskulatur spielt beim abschließenden Marathon nicht mit. So wird sie nach 9:30,04 Stunden Sechste.

Dezember

Beim Hamminkelner SV hängt der Haussegen ziemlich schief. Und dies liegt nicht ausschließlich an dem einen mickrigen Punkt nach sieben sieglosen Spielen in Folge oder der 0:6-Heimpleite des Fußball-Bezirksligisten gegen Lowick. Auch intern kann von Harmonie keine Rede sein. Nach der Heimpleite gegen Lowick bekommen sich der Sportliche Leiter Detlef Hooymann und der spielende Co-Trainer Peter Hütten wegen der Personalie Sabri Bulut verbal und lautstark in die Haare. Der eine (Hütten) will Bulut, der bereits mittrainiert hat, unbedingt ins Team holen, der andere (Hooymann) lehnt dies kategorisch ab.

Gewinnt DM-Silber und Bronze: Maria Kuse vom BV Wesel RW. Foto: Lars Fröhlich/FFS

Der SV Büderich und sein Trainer des Fußball-B-Ligisten, Stefan Tebbe, einigen sich auf eine Beendigung der Zusammenarbeit. Der 51-Jährige, der nach seiner dann fünften Spielzeit sowieso zum Saisonende ausscheiden wollte, macht den Weg für seine Nachfolger Ricardo Kafka und Michael Drewitz frei.

Bei den deutschen Meisterschaften in der U-19-Klasse trumpft Maria Kuse auf. Der Neuzugang des Badminton-Zweitligisten BV Wesel RW holt sich im Doppel die Silber- und im Mixed die Bronzemedaille.

Handball-Verbandsligist HSG Wesel stellt frühzeitig die Weichen für die neue Saison. Nicht nur, dass die Verantwortlichen mit Trainer Jan Mittelsdorf verlängern, auch haben sie mit Daniel Hojan, Jonas Kulinski und Timothy Agorku ein Trio zum neuen Jahr verpflichtet.

Dennis Reddmann, der den SV Ringenberg in die Fußball-Kreisliga A geführt und für kurze Zeit sogar die Tabellenspitze in der neuen Klasse übernommen hat, verlängert seinen Vertrag um eine weitere Saison.

Bereits in seine vierte Saison als Trainer des Fußball-A-Ligisten BW Wertherbruch geht im Sommer des kommenden Jahres Rene Olejniczak. Beide Seiten verabreden die Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit.

Mit dem neuen Trainer Marinus Wouterse läuft es für die Volleyballerinnen von BW Dingdenin der sehr ausgeglichenen 2. Bundesliga gut. Nach dem 3:1 im letzten Spiel des Jahres belegt BWD Rang vier.