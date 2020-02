Jörg Bömer wird im Sommer Trainer bei GW Flüren

Jörg Bömer kehrt zu seinen Wurzeln zurück. Der aktuelle Trainer der Landesliga-Fußballerinnen von Borussia Bocholt II wird im Sommer Trainer des B-Ligisten GW Flüren. „Ich bin in Flüren groß geworden und habe rund zwei Jahrzehnte für die Grün-Weißen gespielt“, sagt der 47-Jährige. Mit dem Abteilungsleiter Roger Wagner sei er befreundet, ab der neuen Saison wird daraus nun eine Zusammenarbeit. Matthias Lange, der als derzeitiger Coach mit den Flürenern Platz zehn belegt, soll nach dem Willen des neuen Übungsleiters sein Co-Trainer werden. „Da sind wir noch in Gesprächen“, so Lange.

Der 32-jährige Lange, der sich selbst als „ziemlich neu im Geschäft“ beschreibt, nimmt die Entscheidung des Vorstandes für Bömer und gegen ihn recht gelassen hin. „Natürlich war ich auch ein wenig enttäuscht. Letztlich kann ich aber nachvollziehen, dass ein Coach mit Lizenz gewählt wurde“, sagt Matthias Lange. Enttäuscht sei er besonders über den bisherigen Saisonverlauf während seines ersten Trainer-Jahres. „Ich hatte mehr erwartet, denn die Mannschaft besitzt einfach auch mehr Potenzial.“

Erstmals Trainer eines ersten Herrenteams

Nach im Sommer dann zwei Jahren bei Borussia Bocholt II kehrt Jörg Bömer zu einem Verein mit den Farben grün und weiß zurück. Vor seiner Bocholter Zeit hatte er schließlich die Landesliga-Kickerinnen von GW Lankern gecoacht. GW Flüren bedeutet für Bömer eine Premiere: Erstmals ist er im Herrenbereich für eine erste Mannschaft verantwortlich, bisher hatte er schon einmal drei Jahre lang die Reserve des SV Brünen trainiert. In Sachen Matthias Lange hat der 47-Jährige konkrete Vorstellungen. „Ich möchte definitiv, dass er weiter an Bord bleibt“, sagt Jörg Bömer.

Markus Bielig wird Sportlicher Leiter

Auch was die erste Mannschaft unter seiner Regie betrifft, da sind Jörg Bömers Überlegungen schon recht weit gediehen. Dabei weiß er mit Markus Bielig einen Sportlichen Leiter an seiner Seite. Diese Position ist neu geschaffen worden, Bielig übernimmt den Job ab sofort. Damit besteht bereits ein Mosaikstein für die neue Struktur, die bei den Grün-Weißen in Zukunft geschaffen werden soll. Jörg Bömer wünscht sich zudem, dass „wir auch die Zuschauer wieder gewinnen“.

Grundvoraussetzung dafür sei allerdings, „wieder Fußball zu spielen“. Raum- und ballorientiert möchte der Übungsleiter ab dem Sommer agieren lassen. „Dafür bedarf es einer anderen taktischen Ausrichtung und auch einer anderen Einstellung“, meint Jörg Bömer. Deshalb müsse sich auch in den „Köpfen der Spieler etwas ändern“.

Lokalsport Vier Verstärkungen in der Winterpause Drei Neuzugänge und ein Akteur, der nach langer Verletzungspause sein Comeback feiert, verstärken in der Rückrunde GW Flüren. Vom SV Büderich kommt Keeper Marc Holzwarth, vom SV Ringenberg Collin Manthey und Fabian Schubert vom VfL Rhede (A-Junioren). Nick Zimmermann beendet zudem seine Auszeit.

Ab der kommenden B-Liga-Saison sollen die Flürener Kicker agieren und nicht mehr reagieren, so hat es sich Jörg Bömer auf jeden Fall auf die Fahne geschrieben. Denn die Grün-Weißen sollen demnächst „konkurrenzfähig in der Spitzengruppe mitmischen“. In der siebten Saison in Folge gehört die erste Mannschaft des Vereins mittlerweile der Kreisliga B an. 2012/13 kickte sie zuletzt in der Kreisliga A, zwei Spielzeiten lang ab 2008/09 sogar in der Bezirksliga. „Mittelfristig wollen wir aus der Kreisliga B rauskommen“, sagt Jörg Bömer. Kurzfristig verfolgt der Inhaber der B-Lizenz ein anderes Ziel: Sich mit der Meisterschaft bei Borussia Bocholt II verabschieden.