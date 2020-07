Jochen und Gaby Meier triumphieren beim Senioren-Turnier

Wesel. Das Trio des TC RG Obrighoven setzte sich auch in Ratingen gut in Szene. Jochen und Gaby Meier siegten, Ingo Balters kam bis ins Viertelfinale.

In Essen lief es für drei Obrighovener beim German-Seniors-Cup schon ausgesprochen erfolgreich. Daran knüpften die Tennis-Senioren des TC RG bei einem S-1-Turnier (zweithöchste Kategorie) in Ratingen nahtlos an. Gaby und Jochen Meier gewannen, Ingo Balters erreichte das Viertelfinale. In Krefeld will das Trio in dieser Woche weiter von sich reden machen.

Nach ihrem Erfolg in Essen marschierte Gaby Meier in der Konkurrenz der Damen 70+ erneut souverän durch das Turnier, gab nicht einen Satz ab. Gegen Erika Naumann (6:1, 6:2), Edeltraud Remy (6:2, 6:1) und Ulrike Theil (6:2, 6:1) ließ die Nummer 5 der DTB-Rangliste überhaupt nichts anbrennen.

Ingo Balters scheitern am Topgesetzten

Ehemann Jochen, der in Essen noch wegen eine Zerrung im Halbfinale hatte passen müssen, blieb auf dem Weg zum Turniersieg bei den Herren 70+ ebenfalls ohne jeglichen Satzverlust. Die Partien gegen Herbert Porten (6:0, 6:0), Siegfried Dörfel (6:3, 6:1) und Anatol Trotzko (6:1, 6:1) waren eine deutliche Angelegenheit. Danach wurde Jochen Meier mehr gefordert. Doch auch im Halbfinale gegen Jochen Otto (6:3, 6:3) und im Endspiel gegen Edgar Evenkamp (6:4, 6:1) behauptete er sich.

Bei den Herren 55 gab es für Ingo Balters gegen Frank Ketel (6:4, 6:1) und Frank Wieser (6:2, 6:2) klare Siege. Gegen den an Nummer 1 gesetzten Axel Goike war dann allerdings im Viertelfinale für ihn Endstation (6:3, 1:6, 5:10).