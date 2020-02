HSV-Reserve setzt ihren guten Lauf der Vorbereitung fort

Am Niederrhein. 5:1-Erfolg im Testspiel vom Hamminkelner SV II gegen den SV Menzelen. BSV Viktoria Wesel siegt außerdem gegen Anadolu Spor mit 3:0.

Für die Reserve des Hamminkelner SV läuft es in den Testspielen weiter prächtig: Am Mittwochabend siegte das Team von Trainer Christoph Ziegler gegen den SV Menzelen aus der Kreisliga B klar mit 5:1 (2:0).

Ziegler, der selbst als Torhüter die Schuhe beim Hamminkelner B-Ligisten schnürt, war sehr zufrieden mit dem Auftritt: „Das war auch in der Höhe verdient, wir haben uns viele Chancen erarbeitet.“ In Tore münzten das Lennart Bertels (22.), Tim Lamsat per Doppelpack (32., 90.), David Stadler (55.) und Joshua Oomen (76.) um.

Ärgerliches Gegentor

„Wir haben noch einiges liegen lassen, aber dennoch war das alles in allem gut“, befand Ziegler, der aber einen Kritikpunkt äußerte: „Das Gegentor hat mich geärgert. Menzelen hatte kaum Chancen, aber dann spielten wir einen Fehlpass im Aufbau, der direkt genutzt wurde.“ Insgesamt war das der fünfte Sieg im sechsten Spiel der Vorbereitung.

Im Duell Kreisliga B gegen C zwischen Viktoria Wesel und Wesel Anadolu Spor siegten die Gastgeber mit 3:0 (2:0). Gästecoach Polat Aydin fand das Ergebnis am Ende zu hoch: „Wir haben eigene gute Chancen gehabt und hätten auch 3:2 gewinnen können.“ Mit ein Grund für das Ergebnis war laut Aydin der Torhüter der Viktoria, Manuel Werdelmann. „Der war zu stark“, so der Anadolu-Übungsleiter.

Zudem ärgerten Aydin die Fehlpässe seiner Elf. „Da haben wir den Ball zu lange gehalten und dann unter Druck zum Gegner gespielt. Dennoch war das eine gute Trainingseinheit und das Ergebnis nicht so wichtig“, sagte Polat Aydin. Für die Treffer des Viktoria-Gastgebers sorgten Michel Prison (3.) und Florian Peschen mit einem Doppelpack (25., 55.).