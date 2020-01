HSG Wesel muss gegen den Tabellenletzten liefern

Die Zeit der Ausreden ist vorbei: Nach den beiden verlorenen, extrem schweren Auswärtsspielen beim Spitzenreiter TV Geistenbeck (25:35) und beim Tabellenzweiten TSV Kaldenkirchen (25:28) empfangen die Verbandsliga-Handballer der HSG Wesel am Samstagabend (18 Uhr, Halle Nord) mit der Turnerschaft Grefrath das Schlusslicht der Liga. Die Erwartungshaltung bei Trainer Jan Mittelsdorf, Mannschaft und Umfeld ist klar: Das Spiel muss gewonnen werden, um das Polster zur Abstiegszone wieder komfortabler werden zu lassen und den Anschluss an die Mittelfeldplätze herzustellen.

„Wir haben die Zeichen der Zeit erkannt, und wissen, dass wir liefern müssen”, sagt auch der HSG-Coach. „Doch wenn wir mit derselben Aggressivität und Leidenschaft wie im Kaldenkirchen-Gastspiel auftreten, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir die beiden Punkte in Wesel behalten können.”

Niederlage in Kaldenkirchen bringt Selbstvertrauen

Das Selbstvertrauen ist nach dem couragierten Auftritt am vergangenen Wochenende offensichtlich gewachsen. Und doch ist Vorsicht geboten. Noch allzu präsent ist den Weselern die Niederlage aus dem Hinspiel, als die HSG in Grefrath mit drei Toren Differenz (31:34) den Kürzeren zog. Allerdings sind die Voraussetzungen aktuell gänzlich andere als noch im September vergangenen Jahres. Die HSG hat im Winter mit drei Zugängen personell aufgerüstet, während die Gäste in der Tabelle durchgereicht wurden und sich nun in akuter Abstiegsgefahr befinden.

Auf keinen Fall dem Grefrather Spiel anpassen

Die Turnerschaft hat, laut Mittelsdorf, nicht die überragenden Individualisten, kommt über die mannschaftliche Geschlossenheit und steht bei einem Torverhältnis von minus 104 wohl nicht ganz zu Unrecht am Ende der Tabelle, auch wenn die letzten Ergebnisse ein wenig aufhorchen ließen.

Offensichtlich weiß man in Grefrath mittlerweile, wie brenzlig die Lage geworden ist. „Und genau das macht doch den Gegner für uns so gefährlich”, sagt Mittelsdorf. „Wir müssen aufpassen, dürfen uns auf keinen Fall ihrem Spiel anpassen, sondern müssen unsere taktischen Vorgaben durchdrücken. Dazu müssen wir absolut fokussiert bleiben.”

Personell muss der Trainer der Weseler Handballer ein wenig umbauen. Winterzugang Jonas Kulinski, der zuletzt vor allem in der Abwehr Akzente setzen konnte, fehlt aus beruflichen Gründen, Dennis Vengels (Rückenbeschwerden) und Tobias Hermann (Knieprobleme) sind mindestens fraglich. Dafür kehrt mit Michael Steffens wenigstens einer der beiden Kreisläufer ins Team zurück.

„Das macht unser Spiel wieder variantenreicher”, so Mittelsdorf. „Wir wissen dennoch, wie schwierig die Aufgabe in diesem wegweisenden Spiel ist. Insofern brauchen wir am Samstag Spieler, die richtig Bock darauf haben, diese Aufgabe positiv zu gestalten.”