HSG Wesel hofft bei ihrer Rückkehr auf Bonuspunkte

Wesel. Zuletzt musste Handball-Verbandsligist HSG Wesel immer auf Reisen gehen. Am Sonntag steht ein Heimspiel an. Und dies wird eine hohe Hürde.

Fast vier Wochen liegt das letzte Heimspiel der Verbandsliga-Handballer der HSG Wesel bereits zurück. Am Sonntag (17 Uhr) nun aber darf das auf Rang acht rangierende Team von Trainer Jan Mittelsdorf endlich einmal wieder in der Sporthalle Nord vor heimischer Kulisse antreten. Gegner ist die zweite Mannschaft des TV Aldekerk, die bislang eine beeindruckende Saison spielt und in der Tabelle mit 13:5-Punkten auf dem vierten Rang liegt.

Die Herausforderung für die Gastgeber ist demnach gewaltig, dennoch wollen die Weseler nach drei Heimsiegen bei nur einer Niederlage beide Punkte daheim behalten und damit ihren Platz im gesicherten Mittelfeld verteidigen. „Natürlich wollen wir uns gern erfolgreich aus der Affäre ziehen”, sagt auch der Coach der HSG. „Mehr noch aber wollen wir Wiedergutmachung betreiben für das, was wir am vergangenen Spieltag vor allem in der zweiten Halbzeit verzapft haben.”

Gast wird der HSG Wesel alles abverlangen

Tatsächlich konnte das Mittelsdorf-Team beim 28:33 als Gast des TV Kapellen zu keiner Zeit an die zuvor gezeigten Leistungen anknüpfen. Das, was die Mannschaft dort abrief, wird gegen das Spitzenteam aus Aldekerk sicher nicht reichen, um für den Sieg in Frage zu kommen. Der Gast kommt als Absteiger aus der Oberliga und wird den Weselern ganz sicher alles abverlangen. Das weiß auch Mittelsdorf.

„Aldekerk verfügt über eine spielstarke und körperlich sehr robuste Mannschaft”, so der Coach der HSG. „Die kommen mit viel Tempo und gutem mannschaftlichen Zusammenspiel.” Bester Beleg für die aktuell gute Form des kommenden Gegners ist der Arbeitsnachweis vom vergangenen Wochenende. Da gewann die Reserve des TVA daheim mit sechs Toren Differenz (25:19) gegen die aufstiegsambitionierte HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen und hinterließ einen beachtlichen Eindruck.

Kein Wunder also, dass Mittelsdorf sein Team trotz Heimrechts in der Außenseiterrolle sieht. „Alles was wir zuletzt verpatzt haben und was gar nicht gut lief, müssen wir besser machen”, sagt er. Insofern weiß er auch: „Wenn wir gegen Aldekerk etwas Zählbares holen, dann sind das Bonuspunkte für uns.”

Lokalsport Neues Jahr beginnt mit Donnerstag-Spiel In die Winterpause verabschiedet sich die HSG Wesel als eine der letzten Mannschaften. Am kommenden Sonntag (15. Dezember) beschließen die Weseler ab 18.15 Uhr mit der Partie beim HC TV Rhede den zehnten Spieltag. Dafür greift das Teams als erstes im neuen Jahr wieder ins Geschehen ein. Am Donnerstag (9. Januar, 20 Uhr) kommt TD Lank in die Hansestadt.

Wenigstens personell plagen den Weseler Coach lediglich die üblichen Sorgen. Der Kader ist klein, deshalb kommen mit Daniel Hojan und Jonas Kulinski auch zwei Youngster der HSG Hiesfeld/Aldenrade II im Winter. Mit Ausnahme von Tobias Hermann, der in der Hinrunde aus privaten Gründen nicht mehr zum Einsatz kommen wird, stehen dem Coach sämtliche Spieler seines Kaders zur Verfügung.

Und von denen verlangt er unbedingten Einsatz. „Diesen Willen zum Erfolg müssen wir gemeinsam als Mannschaft hinbekommen”, sagt Jan Mittelsdorf. „Mit einer zaghaften Abwehrleistung wie in der vergangenen Woche hingegen werden wir gegen Aldekerk sicherlich keine Chance haben.”