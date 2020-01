Hohes Niveau beim Elite-Cup des PSV Lackhausen

Der NRW-Elite-Cup für die U 12-Fußballer feierte in Wesel Premiere. Der Veranstalter PSV Lackhausen schaffte es, zusammen mit dem Kooperationspartner FC Schalke 04 hochkarätige Vereine in die Rundsporthalle zu locken. So nahmen neben dem Gelsenkirchener Nachwuchs unter anderem auch der VfL Bochum, Fortuna Düsseldorf, MSV Duisburg, Wuppertaler SV und Rot-Weiß Oberhausen sowie der spätere Sieger Arminia Bielefeld an dem hochklassigen Hallenturnier teil.

„Wir wollten endlich mal wieder einen leistungsstarken Wettbewerb nach Wesel bringen und ich denke, dass wir das auch geschafft haben. Schalke ermöglichte durch die Kooperation mit dem PSV den Kontakt zu den anderen Vereinen“, freute sich Andreas Peerenboom, Sportlicher Leiter bei der PSV-Jugend. Die Postsportler schieden wenig überraschend mit vier Niederlagen bereits im Achtelfinale aus.

PSV mit zusammengewürfeltem Team

Der Weseler Coach Roger Rütter sah trotz des sportlich wenig erfolgreichen Auftritts Grund zur Freude. „Die Mannschaft war aus mehreren Jugend-Jahrgängen zusammengewürfelt und hatte generell noch wenig Erfahrung mit solchen Großkalibern. Für die gegebenen Verhältnisse haben die Jungs es dennoch super gemacht. Im Vordergrund stand, dass wir Spaß haben und etwas mitnehmen können. Das hat geklappt und deshalb können wir sehr zufrieden sein.“

Mehr Artikel zum Sport aus Wesel, Hamminkeln und Schermbeck Sowohl die im Vorfeld recht hoch gehandelten Nachwuchsmannschaften des FC Schalke 04 und auch des MSV Duisburg schieden überraschend früh aus dem Turnier aus. Im ersten Halbfinale standen sich Arminia Bielefeld und der Hombrucher SV gegenüber. Durch einen knappen 4:3-Sieg im Neunmeterschießen löste die Arminia das Finalticket. Danach setzte sich im zweiten Halbfinalspiel der VfB Waltrop mit 1:0 gegen den 1. FC Mönchengladbach durch.

Lokalsport Ergebnisse des PSV und des Stützpunkt-Teams In der Gruppe A musste sich der PSV Lackhausen gegen den späteren Gruppenersten Fortuna Düsseldorf (0:2), dem Zweiten Wuppertaler SV (2:5) und dem Hombrucher SV (1:3) geschlagen geben. Im Achtelfinale gab es ein 0:4 gegen den FC Iserlohn. Das Team des Stützpunktes Wesel/Bocholt wurde in der Gruppe B nach einem Sieg gegen RW Oberhausen (1:0) sowie Unentschieden gegen FC Iserlohn (1:1) und VfB Homberg (0:0) Zweiter. Dann kam das Aus gegen den Hombrucher SV (1:2).

Der Hombrucher SV sicherte sich im vorletzten Spiel des Veranstaltung durch ein 4:3 gegen den 1. FC Mönchengladbach den dritten Platz. In einem spannenden Finale zwischen Arminia Bielefeld und dem VfB Waltrop stand es nach zwölf Minuten 3:3. Schlussendlich behielten die Ostwestfalen auch hier mit 5:3 nach Neunmeterschießen die Nerven und krönten sich zum Sieger.

„Das Turnier hatte ein sehr hohes Niveau, so was hat man lange nicht mehr in Wesel gesehen. Damit ist uns etwas Gutes gelungen. Wir haben von den Vereinen positives Feedback bekommen und möchten den NRW-Elite-Cup hier in Zukunft etablieren“, lautete das Resümee von Andreas Peerenboom. Außerdem möchte der Verein damit neue Anreize für den lokalen Jugendfußball schaffen. Es soll nun jedes Jahr in der Rundsporthalle um den Pokal gekämpft werden.