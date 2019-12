Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Herpesvirus und der Zeitplan von Gahlen 2020

In Reiterkreisen geistern seit einigen Wochen Horrormeldungen in Sachen Herpesvirus herum, immer wieder befeuert durch „Neuigkeiten“ in den Sozialen Medien. Fakt ist, dass auf einen Pferdehof im Kreis Kleve 13 Vierbeiner vor einigen Wochen eingeschläfert wurden. Meist ältere Tiere. Auch im Kreis Recklinghausen gab es zwei bestätigte Fälle, die Pferde sind auf dem Weg der Besserung. „Es gibt aber keinen Grund, das Turnier abzusagen“, so die Turnierleiterin und Gahlener Vorsitzende Christiane Rittmann. Sie habe mit dem Kreisveterinäramt und der Reiterlichen Vereinigung diesbezüglich Rücksprache gehalten.

Donnerstag, 2. Januar: Springpferdeprüfung, Kl. A** (15 Uhr); Springpferdeprüfung, Kl. L (16.15 und 18 Uhr); Springpferdeprüfung, Kl. M* (19.15 Uhr).

Freitag, 3. Januar: M**-Springen junge Pferde, Abt. I und II (ab 8 Uhr); M**-Springen, Abt. I bis III (ab 12 Uhr), S**-Springen (18 Uhr), Mannschaftsspringen, Kl. L/M*/S* (21 Uhr).

Samstag, 4. Januar: S*-Zwei-Phasen-Springen (8 Uhr), S*-Punktespringen (11.30 Uhr), S*-Zeitspringen (16 Uhr), Großer Preis, S***-Springen mit Stechen (19.30 Uhr), Showprogramm (22.15 Uhr), S*-Barrierespringen (23 Uhr).

Sonntag, 5. Januar: Hengstshow (10 Uhr), S**Springen mit Stechen (13 Uhr), S*-Springen (16.30 Uhr).