Hamminkeln. Nach sechs Siegen in Serie gingen die Zweitliga-Volleyballerinnen von BW Dingden in der Halle am Mumbecker Bach mal wieder komplett leer aus.

Heimserie von BW Dingden reißt gegen den Tabellenzweiten

Die Zweitliga-Volleyballerinnen von BW Dingden sind diesmal deutlich baden gegangen. Gegen den Tabellenzweiten BBSC Berlin kassierte das Team eine 0:3 (19:25, 16:25, 23:25)-Schlappe. Nachdem in der vergangenen Woche die Partie bei VC Allbau Essen abgesagt worden war, riss die beeindruckende Heimserie von sechs Siegen in Folge in der Halle am Mumbecker Bach. Das Team von Marinus Wouterse hatte den Gästen nur wenig entgegenzusetzen.

Ziel sei es gewesen, so Wouterse im Nachhinein, den Berlinerinnen das Leben so schwer wie möglich zu machen und vielleicht den einen oder anderen Satzgewinn einzufahren. Dies klappte allerdings überhaupt nicht. „Das Spiel in Berlin war schon sehr schwach und heute war es nicht viel besser“, ärgerte sich der BWD-Coach. Auch in der Hinrunde waren die Dingdenerinnen beim 0:3 chancenlos.

Gäste spielen sich in einen Rausch

In einer gut gefüllten Halle vor rund 300 Zuschauern startete die Wouterse-Truppe in die Partie. Der erste Durchgang war anfangs noch ausgeglichen, danach mehrten sich Aufschlag- und Annahmefehler. Nach einem Spielstand von 8:9 gaben die BWD-Aktiven den ersten Satz relativ deutlich mit 19:25 ab.

Im zweiten Abschnitt spielte sich der Gast in einen Rausch und führte zwischenzeitlich sogar mit 14:2. Die Blau-Weißen verloren in dieser Phase komplett die Kontrolle und besonders viele Unkonzentriertheiten bestimmten das Geschehen. „Viele Spielerinnen waren heute geistig nicht anwesend. Wir haben den Schwung aus den letzten Wochen vermissen lassen“, kritisierte der 63-jährige Niederländer. Sein Team sei im Angriff zu harmlos gewesen, der Aufschlag sei nicht gekommen und die Annahme habe geschwächelt. Insgesamt habe die taktische Umsetzung diesmal einfach nicht geklappt.

Im dritten Satz zeigte BWD ein anderes Gesicht und behielt lange die Oberhand. So lagen die Gastgeberinnen mit 19:16 vorne, aber auch dieser Durchgang ging an den starken Tabellenzweiten. „Im letzten Satz haben wir gut mitgehalten, allerdings die letzten drei Zähler verschenkt“, so ein enttäuschter Wouterse. Zur wertvollsten Spielerin des Gastgebers wurde Kapitänin Maike Schmitz gewählt, die mit guten Schlägen versuchte, das Ruder noch umzureißen.

Lokalsport Freitag, den 13. März Das ausgefallene Spiel von BW Dingden bei VC Allbau Essen ist endgültig neu angesetzt worden. Vor gut einer Woche machte ein Wasserschaden in der Essener Halle die Partie unmöglich. Nachgeholt wird am Freitag (13. März) um 20 Uhr.

Die Siegesserie von sechs Spielen vor heimischem Publikum – darunter fünf mit der vollen Punkteausbeute – riss deutlich. Dennoch bleiben die Blau-Weißen auf dem sechsten Tabellenplatz. Durch das 0:3 von RPB Berlin gegen Borken besteht der Abstand zu einem Abstiegsplatz weiter sechs Punkte.

„Meine Spielerinnen waren einfach nicht pfiffig genug“, gab Wouterse zu. „Wir haben uns das Leben selber schwer gemacht. Es ist sehr schade, dass wir das erste Mal zu Hause punkt- sowie chancenlos waren. Wenn wir den dritten Satz gewinnen, kann sich das Spiel in ein andere Richtung entwickeln.“ Um einen qualitativ so hohen Gegner zu schlagen, müsse alles stimmen, das sei nicht der Fall gewesen.