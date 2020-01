Harter Brocken wartet auf BW Dingden in Stralsund

Schwere Aufgabe für die Zweitliga-Volleyballerinnen von BW Dingden: Das Team von Trainer Marinus Wouterse tritt am Samstag um 17 Uhr beim Spitzenreiter Stralsunder Wildcats an. Die führen mit einem Spiel weniger als die Verfolger aber dennoch vier Punkten Vorsprung die Tabelle an.

Für die Blau-Weißen bedeutet das Spiel an der Ostsee den Abschluss der Hinrunde. Als derzeitiger Tabellenvierter liegt die Mannschaft im Soll. Coach Wouterse geht daher entspannt mit der großen Prüfung um: „Wir sind nicht gezwungen, dort etwas zu holen. Wir nutzen das Spiel, um weiter an unserem Spiel und System zu arbeiten. Wenn dann doch Punkte dabei herausspringen, freut es uns umso mehr.“

Wouterse hat großen Respekt vor dem Spitzenreiter

Von dem Gegner kann Wouterse nur Stärken berichten. „Sie haben einen sehr guten Aufschlag, auch im Block sind sie stark. Dazu kommen mehrere große Spielerinnen am Netz.“ Kurzum steht für ihn fest, dass es schwierig ist, „bei denen Schwachstellen zu finden“. Die Wildcats können außerdem relativ befreit aufspielen, da sie nicht unbedingt zu den Titelfavoriten vor der Saison gehörten und daher wenig Druck verspüren. „Stralsund ist die beste Mannschaft der Liga. Ich denke, sie werden bis zum Ende Erster bleiben, aber dann vermutlich auf den Aufstieg verzichten“, mutmaßt Wouterse.

Für sein Team aus dem Volleyballdorf sieht er die Partie als guten Test für die Zukunft. „Um zu lernen, wie man bestimmte Spiele angehen muss, ist das genau richtig. Meine Spielerinnen müssen lernen, zum richtigen Zeitpunkt gut zu sein“, so der BWD-Trainer. „Es gibt für uns wichtigere Partien als die kommende. Wir werden das Resultat gegen Stralsund auf jeden Fall nicht überbewerten.“

Personell fehlen dem Übungsleiter beim Gastspiel in Mecklenburg-Vorpommern Patricia Langhoff, Karina Hegering und Katrin Kappmeyer. Dafür nimmt Wouterse zwei Spielerinnen aus der Zweitvertretung mit. (gru)