Noch so gerade vor den ganzen Einschränkungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie zog der RV St. Hubertus Obrighoven seine Jahreshauptversammlung durch. Dabei wurden Hans-Peter Abeck (Vorsitzender), Nicole Reiter (1. Kassiererin) und Sonja Huf (2. Geschäftsführerin) einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Mittlerweile sind die Unterrichtsstunden auf der Reitanlage ebenso abgesagt, wie die eigentlich für den 28./29. März vorgesehenen Geländetage. „Da besitzen die Angemeldeten das Recht, das Nenngeld zurückzufordern“, sagt der RVO-Vorsitzende Hans-Peter Abeck.

Von den in den darauffolgenden Tagen beschlossenen drastischen Einschnitten war bei der Tagung des Obrighovener Reitvereins noch nichts in Sicht. So konnte sich der Klub über die Zunahme der Mitgliederzahlen um etwa 30 – Neu-Mitglieder waren es 41, aber es gab auch Abmeldungen – auf nun 269 freuen. Davon sind 80 Kinder und Jugendliche. Bei den Fachabteilungen wurden gewählt: Sabrina Rieskamp, Susanne Stockhausen (Sportwartinnen), Elisa Abeck, Sophie Abeck (Turnierreitersprecherinnen), Anke Engelmann, Wibke Schneider (Jugendwarte), Kristin Maiwald, Emma Gilhaus (Ponysprecherinnen), Sina Plate (Freizeitsprecherin), Bernd Schmitz (Fahrwart) und Nadine Itjeshorst (Fachabteilungsbeisitzerin). Um die Homepage kümmern sich Andreas Fischer und Nadja Schulte.

Ausgezeichnet für 50-jährige Vereinstreue wurden Regine Norff und Sven Hinselmann sowie für 25 Jahre Evi und Klaus Demgen. Die FN-Verbandsehrennadel in Silber erhielt Sonja Huf, in Bronze ging diese an Kristin Maiwald und den FN-Sonderpreis für Ehrenamtler bekamen Volker und Susanne Müller. Als Vereinsmeister geehrt wurden: Elisa Abeck (Senioren, Vielseitigkeit), Anke Abel (Springen), Kristin Maiwald (Dressur), Sophie Abeck (Junioren/Junge Reiter, Vielseitigkeit und Springen), Lina Müller (Dressur), Emma Buschheuer (Ponys U 16,. Vielseitigkeit), Helena Hüning (Springen), Jonah Reiter (Dressur), Emma Buschheuer (Vierkampf Ü 12), Julia Hartmann (Vierkampf U 12) und Lina Engelmann (Nachwuchs).