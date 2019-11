Handball: SV Schermbeck trifft nun auf machbare Kontrahenten

Schermbeck. Das Landesliga-Schlusslicht empfängt am Samstagabend den TV Borken. Trainer Stephan Schmücker spricht von einem „Spiel auf Augenhöhe“.

Den Aufwärtstrend fortsetzen – das ist die Devise der Landesliga-Handballer des SV Schermbeck mit Blick auf die kommenden Aufgaben. Bereits am Samstagabend (18 Uhr) kann das Team von Trainer Stephan Schmücker dieses Vorhaben in die Tat umsetzen, wenn der TV Borken in der Sporthalle an der Erler Straße beim Tabellenletzten zu Gast ist.