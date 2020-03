Hamminkeln. Beim 1:1 in Dinslaken trifft Oliver Vos für den Hamminkelner SV nach der Pause zum Endstand. Michael Tyrann ist für die Zukunft optimistisch.

Oliver Vos hat mit seinem siebten Saisontor dafür gesorgt, dass der Hamminkelner SV den SuS 09 Dinslaken im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga weiter auf Distanz hält. Auf dem wegen Dauerregens nur sehr schwer zu bespielenden Ausweich-Ascheplatz des direkten Konkurrenten, dessen angestammte Anlage aktuell umfangreich saniert wird, erzielte der langjährige Landesliga-Kicker des PSV Lackhausen nach einer Ecke von Marius Laub nach 53 Minuten per Kopf den Treffer zum 1:1 (0:1)-Endstand.

„Mit dem Punkt können wir sicher besser leben als die Dinslakener“, befand HSV-Coach Michael Tyrann nach einem zwar intensiven, aber nur wenig ansehnlichen Kick. Vier Zähler liegt Hamminkeln als Tabellen-13. weiter vor dem Gegner, der auf Rang 14 direkt vor dem Relegationsplatz steht. Allerdings haben die Dinslakener noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand.

Chancen durch Hoffmann und Blümer

Nach einer sehr ereignisarmen Anfangsphase traten die Gäste bei einem Distanzschuss von Lasse Hoffmann (13.) und einem Kopfball von Christian Blümer (25.) – beide über das Tor – erstmals offensiv in Erscheinung, hatten dann aber Glück, dass Sebastian Pfeiffer auf der anderen Seite den Ball nicht richtig traf und Sascha Tünte im HSV-Tor keine Mühe hatte, den Schuss aus aussichtsreicher Position zu entschärfen (29.).

Beim nächsten ernsthaften Dinslakener Vorstoß machte Tünte dann aber eine etwas unglückliche Figur. Der Schuss aufs kurze Eck von 09-Angreifer Georg Hanna war haltbar, nur hatte der Keeper offensichtlich nicht damit gerechnet. So geriet der HSV ins Hintertreffen (38.). „Mit den letzten 15 Minuten der ersten Hälfte war ich überhaupt nicht zufrieden. Da haben wir ja förmlich um ein Gegentor gebettelt“, kritisierte Michael Tyrann.

Niklas Opriel verzieht knapp

Nach dem Ausgleich durch Vos musste der Hamminkelner Trainer noch einmal kräftig durchatmen, als Dinslakens Niklas Opriel den Ball aus 14 Metern knapp am HSV-Tor vorbei setzte (64.). Viel mehr ließen die Gäste dann nicht zu, auch wenn der SuS in der Schlussphase noch einmal Druck aufbaute und einige Standards hoch in den Hamminkelner Sechzehner flogen.

„Jetzt kommen erst einmal unsere drei Gesperrten zurück. Da bin ich schon optimistisch, dass wir in den nächsten Wochen auch die nötigen Punkte holen“, gibt sich Tyrann in Sachen Klassenerhalt zuversichtlich. Am Sonntag kommt der Vorletzte DJK Vierlinden nach Hamminkeln.



HSV: Tünte; Bergendahl (55. Hollenberg), Laub, Blümer (46. Fachantidis), Storm, Bahrenberg, Klein-Hitpaß, Sweers, Hoffmann, Hoymann (75. Kluitmann), Vos.