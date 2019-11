Hamminkelner SV will mit intensiven Gesprächen Krise beenden

Die Situation spitzt sich allmählich zu: Da die Bezirksliga-Fußballer des Hamminkelner SV seit sechs Begegnungen auf einen Sieg warten und dabei nur einen einzigen Zähler verbuchen konnten, ist das Team von Trainer Michael Tyrann der Abstiegszone bis auf zwei Zähler wieder bedrohlich nahe gekommen. Vor dem Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen die DJK SF 97/30 Lowick ist der Druck deutlich gewachsen, um endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis zu landen.

Allerdings gastiert mit Lowick der Vierte der aktuellen Tabelle beim HSV, was die Schwere der Aufgabe am letzten Hinrundenspieltag verdeutlicht. „Der Gegner ist mir zur Zeit völlig egal”, sagt der Coach des HSV. „Wir müssen auf uns schauen und unsere Leistung abrufen, dann werden wir den Bann brechen und die Punkte daheim behalten.”

Ein Wiedersehen mit Niklas Egeling

Unter der Woche gab es in Hamminkeln intensive Gespräche im Mannschaftskreis, um die Lage zu analysieren. Einhellige Meinung dabei war, dass der HSV in der Offensive in den zurückliegenden Spielen viel zu harmlos agierte. Signifikantes Beispiel: Tom Wirtz, der in den ersten zehn Spielen gleich neun Mal erfolgreich war, wartet nun schon seit fünf Partien auf seinen nächsten Treffer. „Wir haben trotz der Misere gut trainiert”, sagt Tyrann, der nun sein Team in die Pflicht nimmt. „Jetzt sind die Spieler am Zug”, sagt er. „Die müssen am Sonntag abliefern.”

Mit Lowick kommt ein Gegner, dessen Mannschaft aus vielen jungen Spielern besteht, unter ihnen Routinier Niklas Egeling, der in dieser Serie bereits acht Mal traf und zudem eine Hamminkelner Vergangenheit besitzt. Beim HSV werden Christoph Müller (Kreuzbandriss) und Tobias Quartsteg (Muskelfaserriss) fehlen, hinter dem Einsatz von Tom Klump (Fußverletzung) und Maximos Fachantidis (Knöchelverletzung) steht ein Fragezeichen. „Insgesamt erwarte ich ein Spiel auf Augenhöhe, in dem die Tagesform entscheiden wird”, sagt Tyrann. „Wir brauchen jetzt Engagement und Leidenschaft, um die Hinrunde mit 25 Punkten abzuschließen.”