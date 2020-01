Hamminkelner SV: Stark begonnen, stark nachgelassen

Was soll er nun von diesem ersten Saisonabschnitt halten, in dem etwas mehr als die 17 Begegnungen der Hinrunde absolviert wurden? Michael Tyrann, Trainer der Bezirksliga-Fußballer des Hamminkelner SV, muss schon ein wenig nachdenken, bevor er in die Ursachenanalyse einsteigt.

Einer beeindruckenden Serie von 21 Punkten in den ersten zehn Saisonspielen folgte eine schwere Krise mit nur einem Zähler aus acht Partien – und zum Schluss das kleine Happy-End mit einem 2:0-Auswärtssiegsieg am letzten Spieltag vor der Winterpause beim Tabellenschlusslicht SV Rot-Weiß Mülheim.

Tyrann: „Hätten mehr als 30 Punkte einfahren können“

„Wir stehen mit 25 Zählern gegenwärtig im unteren Mittelfeld und sind alles andere als abgeschlagen”, sagt er, lässt aber zugleich keinerlei Zufriedenheit aufkommen. „Ich bin deshalb enttäuscht, weil wir mit ein wenig mehr Spielglück und besserer Chancenauswertung mehr als 30 Punkte hätten einfahren können.”

Statt sich also im ersten Tabellendrittel und damit im Verfolgerfeld der Spitzenteams wiederzufinden, ist für den HSV die Situation nach 19 Saisonspielen zwar noch nicht akut brenzlig, aber zumindest so, dass man achtsam bleiben muss.

Klassenerhalt: Zweifel an 40-Punkte-Marke

Vier Punkte trennen den Bezirksligisten vom Relegationsplatz. Aber das kennen sie an der Roßmühle ja schon. Auch in den beiden Vorjahren brachte sich das Team immer wieder in Abstiegsnot, konnte sich einmal sogar erst am letzten Spieltag retten. Kein Wunder, dass Tyrann bei der Formulierung der Wünsche für die Rückrunde allein auf einen einzigen konzentriert: „Wir wollen so rasch wie möglich nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben”, sagt er. „Und ob dazu das Erreichen der so oft erwähnten 40-Punkte-Grenze ausreicht, scheint mir angesichts der Ausgeglichenheit der Liga derzeit fraglich.”

Aus seiner Sicht wäre es deshalb enorm wichtig, wieder an jener Erfolgswelle anzuknüpfen, die die Mannschaft bis zur zehnten Partie fast bis an die Tabellenspitze gespült hatte. Tyrann ist zuversichtlich, dass ihm und seinem Team genau das gelingen wird: wieder mehr Konstanz auf den Platz zu bringen.

Tiefpunkt: 0:6 zu Hause gegen Lowick

Sein Optimismus speist sich vor allem aus der Tatsache, dass zahlreiche Leistungsträger, die im Spätherbst verletzt ausfielen oder aufgrund deren Folgen ihrer Normalform hinterherliefen, zum Rückrundenstart am 9. Februar gegen Duisburg 08 wieder fit sein werden. „Bei uns steht und fällt vieles mit drei, vier Stammspielern”, sagt der HSV-Coach, der seit gut einer Woche wieder im Vorbereitungsmodus ist. „Sind alle fit, können wir jeden schlagen. Brechen aber zwei oder drei Korsettstangen weg, ist das nur schwer zu kompensieren.”

Womit auch die plötzlich auftretende Krise hinlänglich erklärt wäre. Denn nachdem mit vollem Orchester zunächst eifrig gepunktet wurde, musste Christian Müller mit einem Kreuzbandriss dauerhaft passen. Und als sich in den darauffolgenden Wochen auch Leistungsträger wie Maximos Fachantidis und Tom Klump verabschiedeten, zudem Torjäger Tom Wirtz plötzlich über Wochen Ladehemmung hatte, blieben die Ergebnisse und mit ihnen auch die Punkte aus.

In acht Versuchen holte der HSV gerade mal ein klägliches Pünktchen. „Der Tiefpunkt war erreicht, als wir Anfang Dezember daheim gegen Lowick mit 0:6 unterlagen”, so Tyrann. „Insofern war es enorm wichtig, dass wir im letzten Spiel vor der langen Pause noch einmal dreifach punkten konnten.”

Hendric Storm: Hoffnungsträger mit starker linker „Klebe“

Dennoch entschied sich Tyrann zu handeln und besserte den Kader in der Winterpause nach. Mit Hendric Storm kehrt ein ehemaliger Hamminkelner Leistungsträger zurück, der sich eigentlich seit einem halben Jahr im Fußball-Ruhestand befand. „Es war so etwas wie mein Wunschspieler, weil er mit seiner Erfahrung dem Team weiterhelfen kann”, sagt der Trainer.

„Neuer“ Hoffnungsträger für die Rückrunde: Hendric Storm. Foto: Mark Bohla

Der 30-jährige Allrounder mit der harten linken „Klebe“ ist vielseitig einsetzbar, kann von Innenverteidiger bis Stürmer alles spielen und wird bei Tyrann wohl eine Position im zentralen Mittelfeld besetzen. Um dessen körperliche Fitness sorgt sich der HSV nicht eine Sekunde. „Storm ist topfit und wird in der Vorbereitung wieder voll angreifen.” Zudem hat er in sechs Vorbereitungsspielen die Zeit, rasch wieder ins Team zu wachsen.

Umbruch? „Das ist ein Langzeitprojekt“

Parallel zur Mission „Klassenverbleib” möchte Tyrann den über Jahre angelegten sanften Umbruch fortsetzen, wobei der Kader möglichst mit Spielern aus der vereinseigenen Jugend aufgestockt werden soll – vorausgesetzt, sie haben die Qualität, um in der Bezirksliga zu bestehen. „Das aber ist ein Langzeitprojekt”, sagt der HSV-Coach. „Das geht nun mal nicht von heute auf morgen.”