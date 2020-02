Hamminkelner SV brennt auf Heimspiel gegen Duisburger FV 08

Gleich zum Auftakt nach der Winterpause stehen die Bezirksliga-Fußballer des Hamminkelner SV vor einer wegweisenden Begegnung. Am Sonntag (15 Uhr) empfängt das Team von Trainer Michael Tyrann den Duisburger FV 08 und trifft dabei auf einen Gegner, der in der Tabelle punktgleich mit seiner Mannschaft einen Mittelfeldplatz belegt.

Nachdem die HSV-Kicker erst im letzten Spiel vor der Pause eine Negativserie von nur einem Zähler aus acht Partien beenden konnten, wollen sie im ersten Heimspiel des Jahres mit einem weiteren Dreier unbedingt nachlegen und den Puffer zur Abstiegszone vergrößern. „Dieses Spiel sollten wir nicht verlieren”, rät Tyrann sich und seiner Mannschaft. „Und wenn wir die Form der Vorbereitung bestätigen, bin ich diesbezüglich guter Dinge.”

Alexander Siepen fällt nach Trainingsunfall länger aus

Nach der mehrwöchigen Pause war der Coach des HSV in den Trainingseinheiten und mehr noch in den Testspielen mit den Auftritten seiner Akteure sehr einverstanden. „Bis auf wenige Minuten in jedem Spiel habe ich viel Gutes gesehen”, sagt er. Allerdings gilt es auch mal wieder Klage zu führen über das Verletzungspech. Alexander Siepen, zweifacher Torschütze im letzten Vorbereitungsspiel bei Borussia Veen (4:2), zog sich im Training einen Handbruch zu und wird ebenso sicher ausfallen wie Tom Klump (Knieverletzung) und Felix Paus, der sich in der Vorbereitung einen Bänderriss zuzog. „Alle anderen aber werden am Sonntag zur Verfügung stehen”, sagt Tyrann.

Die Duisburger haben sich in der Winterpause ordentlich verstärkt. „Da sind etliche Neue, die schon ein, zwei Ligen höher gespielt haben”, sagt Tyrann. Bange machen gilt aber nicht. „Wir haben einen klaren Plan und brennen auf das Spiel”, so der Coach. „Aber für uns gilt weiterhin, den Blick nach unten zu richten. Erst wenn wir rechnerisch durch sind, dürfen wir über neue Ziele nachdenken.”