Habitz feiert nach Kreuzbandriss Comeback beim SV Schermbeck

In der Vorbereitung auf die aktuelle Saison war es passiert. Maik Habitz hatte sich Mitte Juli bei der 1:5-Testspielniederlage des Fußball-Oberligisten SV Schermbeck beim Regionalligisten FC Schalke 04 II einen Kreuzbandriss zugezogen. Mittlerweile ist der 25-Jährige wieder genesen. Im ersten Test des SVS im neuen Jahr mischte Habitz bereits wieder mit. Bei der 1:2 (0:1)-Niederlage beim Niederrhein-Oberligisten 1. FC Bocholt unterlief ihm ein Eigentor zum 0:2 (73.).

Doch diese unglückliche Aktion nahm sein Trainer nur als Randnotiz, andere Aspekte waren ihm wesentlich wichtiger. „Er hat eine ordentliche Leistung geboten und so gespielt, als ob er nie weg gewesen wäre“, sagte Thomas Falkowski. Dass seine Elf letztlich den Kürzeren gezogen hatte, betrachtete der Übungsleiter als höchst überflüssig. „Ein Unentschieden wäre verdient gewesen, schließlich hätten wir nach einer Viertelstunde schon 2:0 führen müssen.“ Doch Dominik Milaszewski (1.) und Bilal Can Özkara (10.) nach einer sehr gelungenen Kombination über vier Stationen ließen die Chancen aus.

Ärgerlich fand Falkowski die Entstehung des 0:1 (29.). Özkara versuchte ein Dribbling in der Gefahrenzone vor dem eigenen Tor, dies ging daneben. „Aber er war halt auch lange weg“, so der Coach über den Youngster, der mit einem Innenbandriss hatte pausieren müssen. Zur zweiten Hälfte wechselte der SVS-Coach fast komplett, auch der potenzielle Neuzugang Michael Smykacz (Westfalia Herne) kam zum Einsatz. „Er wird uns auf jeden Fall verstärken, aber man hat natürlich noch Abstimmungsprobleme gesehen“, so Thomas Falkowski. Dominik Hanemann erzielte per Foulelfmeter das 1:2 (85.).