GW Lankern untermauert den Ruf als Remiskönige

Am Niederrhein. Für GW Lankern und den PSV Lackhausen reichte es in der Fußball-Landesliga diesmal nur zu einem Remis, der SV Brünen zog dagegen den Kürzeren.

Der Ausgang der Partie war irgendwie vorhersehbar. Schließlich trafen mit GW Lankern und der DJK Barlo die Remiskönige der Fußball-Landesliga schon vor dem letzten Hinrundenspieltag aufeinander. Und diese Position bauten die Fußballerinnen durch das 0:0 noch weiter aus. Beide Teams bringen es nun auf fünf Punkteteilungen, zwei mehr als die „Verfolger“. Durch die Niederlage von Borussia Bocholt II hätte der Tabellendritte Boden gut machen können. „Aber wir kommen irgendwie nicht so richtig von der Stelle“, sagte GWL-Trainer Taner Demir nach dem Abpfiff.

Kurzfristig hatte der Coach noch auf Anke Feldheim (Magen- und Darmgrippe) verzichten müssen. Neben Janina Rollnik (erkrankt), Marina Ricken (beruflich verhindert) war auch die mit zwölf Treffern bisher erfolgreichste Torjägerin Natalie Jeromin berufsbedingt nicht dabei. „Vorne hat damit die Durchschlagskraft gefehlt, wir waren nicht zwingend genug“, räumte Taner Demir ein. So entwickelte sich eine chancenarme Partie, die erste GWL-Nullnummer in dieser Spielzeit.

Erfolgsserie des PSV Lackhausen endet mit einem 1:1

Beim Neuling PSV Lackhausen ist eine Serie gerissen. Nach acht Siegen in Folge musste sich die Elf von Trainer Erwin Althoff beim SC Union Nettetal mit einem 1:1 (0:1) begnügen. Der Coach hatte gleich 14 Kickerinnen ersetzen müssen, trotzdem bestimmten die Weselerinnen das Geschehen. „Unser Spiel nach vorne war okay, aber der letzte Pass kam oft nicht an“, bemängelte Althoff. Außerdem sah er sein Team benachteiligt. „Es hätte zwei glasklare Elfmeter geben müssen.“ Romina Memedi war nach 13 und 30 Minuten im Strafraum gelegt worden. Stattdessen geriet der PSV ins Hintertreffen (37.). Beim dritten Foul an Memedi im Strafraum kam auch der Pfiff, Anna Lisa Krüßmann verwandelte den Elfmeter (85.).

Als Gast des neuen Tabellenführers TSV Kaldenkirchen bezog der SV Brünen eine 3:5 (1:2)-Niederlage. „Das ist sehr enttäuschend für die Mannschaft, dass die gute Leistung nicht belohnt wurde und drei Treffer nicht zu Punkten gereicht haben“, sagte Trainer Andre Dirks nach der siebten Niederlage in Folge. Der Vorsprung gegenüber dem ersten Abstiegsplatz beträgt mittlerweile nur noch drei Zähler. Marei Häring (36./FE) stellte nach dem 0:2 (26./32.) den Anschluss her. Die Gastgeberinnen zogen auch durch ein Eigentor von Marie Schledorn auf 4:1 davon (51./53.). Julia Bosmann (86.) und Anna Terhardt (88.) sorgten für neue Hoffnung beim SV Brünen, die aber kurz darauf mit dem Treffer zum 3:5 endgültig erstarb (90.).