Großer Preis bei Gahlen 2021 eventuell erst am Sonntag

Christiane Rittmann weiß noch nicht so genau, wie es weitergehen soll. Klar ist, dass es auch ein Gahlen 2021 geben wird. Nur wann? Der normale Ablauf des großen Springreiterturniers des RV Lippe-Bruch Gahlen von Freitag bis Sonntag am ersten Januar-Wochenende kommt auf keinen Fall infrage. Schließlich ist 2021 der Freitag der Neujahrstag. „Es gibt für uns zwei Alternativen“, sagt die Gahlener Vereinsvorsitzende. Eine Entscheidung soll in diesem Monat fallen.

Zum einen spielen die Verantwortlichen mit dem Gedanken, wie bereits 2016 zwar das erste Januar-Wochenende als Termin zu nehmen, dann aber von Samstag bis Montag. Dies würde auch die Verlegung des Großen Preises von Samstag- auf Sonntagabend bedeuten. Andererseits ist auch eine komplette Verlegung auf das zweite Januar-Wochenende eine Überlegung wert. „Das hängt aber davon ab, wann Münster sein Turnier ausrichtet“, sagt Christiane Rittmann. Hier seien noch Gespräche zu führen.

Freitagabend-Programm soll überarbeitet werden

Die soll es auch bei der Programmgestaltung geben, zumindest am Freitag. „Den Ablauf müssen wir überarbeiten und den Abend etwas anders aufbauen“, kündigt die Vorsitzende des RV Lippe-Bruch Gahlen an. Gegenüber den vergangenen Jahren stellte auch Christiane Rittmann einen Zuschauerrückgang am ersten Turniertag fest. „Freitag war schon recht leer“, so Rittmann.

Dafür habe sich die Wiedereinführung der Hengstshow statt der Indoor-Vielseitigkeit am Sonntagmorgen ausgezahlt. „Das ist auf beiden Seiten, bei den Züchtern und beim Publikum, gut angekommen“, stellt die Vorsitzende fest, die sich über den erneut reibungslosen Ablauf freut. „Das haben wir unseren vielen Helfern zu verdanken.“