Gäste des Weseler Festes sollen bald selbst abstimmen können

In der Form der vergangenen Jahre wird es das „Fest des Weseler Sports“, das am kommenden Samstag (18. Januar, ab 19.30 Uhr) in der Niederrheinhalle steigt, wohl in Zukunft nicht mehr geben. Im Kern sollen weiterhin die Besten des abgelaufenen Jahres, garniert mit einem Showprogramm, geehrt werden. „Wir haben über einen neuen Wahlmodus nachgedacht“, sagt Wolfgang Hansen, Geschäftsführer des veranstaltenden Stadtsportverbandes Wesel – und beschlossen. Der sieht nach derzeitigen Stand vor, dass die Besucher bei der Wahl der Sieger das letzte Wort haben sollen.

Bisher stimmte eine Jury, die unter anderem aus den Fachschaftsvorsitzenden sowie Vertretern der Stadt besteht, über die Sieger ab. Deren Aufgabe soll künftig darin bestehen, nur noch eine Vorauswahl zu treffen. „Die grundsätzliche Entscheidung über einen neuen Wahlmodus ist gefallen“, erläutert Wolfgang Hansen. Derzeit lote eine extra eingerichtete Arbeitsgruppe aus, wie die Ideen am besten umzusetzen sind. „Wir sind dabei, ein Konzept zu erstellen, um die Wahlen am Abend in der Halle stattfinden zu lassen“, so der Geschäftsführer des Stadtsportverbandes. Wenn die Ideen ausgearbeitet sind, dann soll es auch einen Probelauf geben – ehe der neue Modus 2021 umgesetzt werden soll.

Sie belegen einen Platz unter den ersten Drei

Doch am kommenden Samstag erfolgen die Ehrungen noch nach dem alten Konzept. Die Besten des vergangenen Jahres stehen schon fest. Unter die ersten Drei haben es geschafft (in alphabetischer Reihenfolge): Sascha Hubbert, Jonas Humm, Larry Wüstenhagen (Sportler), Elisa Abeck, Pauline Jockweg, Diane Lakermann (Sportlerinnen) sowie bei den Mannschaften GW Flüren (Tischtennis-Damen), RV St. Hubertus Obrighoven (Quadrillenteam) und TSC Let’s Dance Wesel (Delia und Arnd Lohmeier).

Mit gut 320 im Vorverkauf abgesetzten Tickets verspricht die Niederrheinhalle auch diesmal wieder gut gefüllt zu sein. „In den vergangenen Jahren war die Resonanz schon sehr gut“, erinnert sich Wolfgang Hansen. Das Programm, das die Verantwortlichen des Stadtsportverbandes auf die Beine gestellt haben, greift dabei teilweise auch auf Bewährtes zurück.

Wird sicher so manche Anekdote erzählen: Peter Neururer, der zum Weseler fest kommt. Foto: Andreas Gebert

So präsentiert der „Zirkus Butterfly“ vom Weseler Konrad-Duden-Gymnasium, der bereits vor zwei Jahren in der Niederrheinhalle auftrat, sein neues Programm „Seasons“. Einer der Höhepunkte in 2019 stellte der Auftritt der „Artistic Jumpers“ des Remscheider TV dar. Diese Trampolinshow der älteren Sportler begeisterte die Besucher. Diesmal kommen jüngere Athleten des Remscheider TV, die sich dem Bodenturnen verschrieben haben. Zudem hat die Jazz- und Dance-Formation „Mirage“ des Voerder Tanzsportclubs ihren Auftritt wie auch die Nachwuchsformation „Red Diamonds“. Arnd und Delia Lohmeier vom TSC Let’s Dance Wesel gehen ebenfalls aufs Parkett.

Kurzfristig hat sich der Veranstalter als Gast noch Peter Neururer geangelt. Mit dem ehemaligen Bundesliga-Trainer soll es eine Talkrunde mit Fragen aus dem Publikum geben. Die Moderation der gesamten Veranstaltung liegt wieder bei Peter Roelvinck. Bis gegen 22.30 Uhr sollen alle Ehrungen über die Bühne gehen. Die Band „The Daylights“ ist nun im zweiten Jahr dabei und soll die Gäste unterhalten. Mit dem Ende des Fests rechnet Wolfgang Hansen gegen 1 Uhr.