Für die HSG Wesel ist beim Spitzenreiter nichts zu holen

Das war eine klare Angelegenheit: Im letzten Spiel der Hinrunde unterlagen die Verbandsliga-Handballer der HSG Wesel beim TV Geistenbeck deutlich mit 25:35 (10:18) und waren über weite Strecken der Partie unterlegen. Doch unerwartet kam für Trainer Jan Mittelsdorf diese Niederlage nicht. Der Gastgeber ist auch nach 13 Saisonspielen noch ohne Punktverlust, führt die Tabelle an und ist derzeit auf dem Weg zum souveränen Oberliga-Aufstieg.

„Diese Schlappe ist für mich nicht überraschend, weil ich um die Schwere der Aufgabe wusste”, so der Coach der HSG nach Spielende. „Der TVG hat eine richtig gute Mannschaft, die verdient gewonnen hat. Wir hätten hier heute 110 Prozent gebraucht, um etwas Zählbares mitzunehmen.“ Davon waren die Weseler Handballer Samstagabend allerdings zu weit entfernt. Obwohl die Gäste mit Dominik Weber immerhin einen im Sommer beruflich nach Hamburg gegangenen Akteur einsetzen konnten. Er war auf Heimatbesuch und besitzt bekanntlich ein Zweitspielrecht bei der HSG.

„Das sind nicht die Spiele, die wir gewinnen müssen“

Schon in der Anfangsphase taten sich die Gäste trotzdem schwer und fanden nicht ins Spiel. Nach sieben Minuten führte der Spitzenreiter bereits mit 4:1 und setzte sich auch in der Folge konsequent weiter ab, wobei die HSG zwischen der 12. und der 19. Minute fünf Treffer kassierte, ohne selbst einnetzen zu können (von 4:7 auf 4:12). Diesen Acht-Tore-Vorsprung brachte der Favorit sicher in die Halbzeit (18:10).

„Wir haben in dieser Phase im Angriff zu viele freie Bälle verworfen”, sagte Mittelsdorf in seiner Analyse. „Das ist gegen einen solchen Gegner verheerend.” Unmittelbar nach dem Wechsel gelangen seinem Team dann drei Treffer in Folge, um den Rückstand auf 13:18 zu verkürzen (36.). Allerdings war das nur ein Strohfeuer, denn danach hatten die Hausherren das Geschehen wieder voll im Griff. Schon nach 40 Minuten war der alte Abstand wieder hergestellt (22:14), danach hielt Geistenbeck den Gegner auf Distanz, führte einmal sogar mit elf Toren Differenz (34:23/57.) und ließ keinerlei Zweifel am Erfolg aufkommen.

Lokalsport So haben sie gespielt HSG: Baatz (1), Hünting; Müngersdorf (3), Hojan (1), Borowski, Hoffmann (7/1), Rotte (1), Daniel Weber (3/1), Popovic, Dominik Weber (5), Jacobi (3), Agorku (1).

Die Schlussphase nutzte Mittelsdorf dazu, Spieler einzusetzen, die bislang wenig Praxis sammeln konnten. „Insofern ist das Ergebnis möglicherweise um fünf, sechs Tore zu hoch ausgefallen”, so der Trainer der HSG. „Aber wir müssen nach dieser Begegnung den Kopf nicht hängen lassen. Das sind nicht die Spiele, die wir gewinnen müssen.”