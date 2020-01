Wesel. Die nächste hohe Hürde wartet mit der Partie in Kaldenkirchen auf die Verbandsliga-Handballer der HSG Wesel. Am Kreis droht eine große Lücke.

Für die HSG Wesel geht es um Bonuspunkte

Nach dem ebenso schweren wie erfolglosen Gang zum Tabellenführer TV Geistenbeck (25:35) steht den Verbandsliga-Handballern der HSG Wesel der nächste dicke Brocken ins Haus. Am Samstagabend (19 Uhr) tritt das Team von Trainer Jan Mittelsdorf beim TSV Kaldenkrichen an und muss sich dann mit dem aktuell Drittplatzierten auseinandersetzen.

Die Chancen, dort etwas Zählbares mitnehmen zu können, sind eher gering. Dennoch wären die Weseler Handballer gut beraten, die kleine Chance zu nutzen, um in der Tabelle der Abstiegszone nicht wieder gefährlich nahe zu kommen – noch sind es vier Zähler bis zum Vorletzten. „Das Match gehört aber nicht zu den Partien, in denen wir punkten müssen”, sagt der HSG-Coach im Vorfeld der Begegnung. „Es wäre aber schon großartig, wenn wir dort einen oder zwei Bonuspunkte gewinnen könnten.”

Schlechte Erinnerungen bei Jan Mittelsdorf

Die Hürde ist sehr hoch. Schon im Hinspiel zum Saisonauftakt unterlag das Mittelsdorf-Team deutlich mit 20:31 und war über die gesamte Partie chancenlos. „Die haben uns eine richtige Reise verpasst”, sagt der Trainer rückblickend. „Wir haben uns enorm schwer getan.” Dennoch zieht er für das Rückspiel Zuversicht aus dem Umstand, dass die Voraussetzungen diesmal andere sind.

Personelle Alternativen besser als im Hinspiel

Mit den drei Verpflichtungen in der Winterpause ist die Spielerdecke nicht annähernd so dünn wie im September vergangenen Jahres. „Wenn wir endlich wieder Fahrt aufnehmen und zu unserer Leichtigkeit zurückfinden, könnten wir zumindest ein gutes Ergebnis herausholen”, so der Coach. „Das könnte uns auf die nächsten Wochen und die ganz wichtigen Spiele einstimmen.”

Der Respekt vor dem samstäglichen Kontrahenten speist sich nicht nur aus der guten Form der Kaldenkirchener. Jan Mittelsdorf weiß auch, dass der Gegner über eine eingespielte Mannschaft verfügt, die im Vergleich zur Vorsaison deutlich gereift ist. Beide Halbpositionen im Rückraum sind stark besetzt, und auch das Kreisläuferspiel gilt als erfolgreiche Waffe der Gastgeber. „Das gilt es natürlich zu unterbinden, wollen wir den Fauxpas vom ersten Spieltag nicht wiederholen”, sagt Mittelsdorf.

Lokalsport Lösbare Aufgaben folgen Nach den Gastspielen bei den Spitzenteams Geistenbeck und Kaldenkirchen kommen auf die HSG Wesel Aufgaben zu, die wohl über den weiteren Verlauf der Saison entscheiden werden. Am 1. Februar geht es gegen das Schlusslicht Grefrath, danach folgen der Auftritt beim Drittletzten Neukirchen (8. Februar), die Heimpartie gegen den Zehnten HSG RW Oberhausen TV (16. Februar) und die Fahrt zum Elften nach Lürrip (1. März).

Aktuell bereitet ihm die Kreisläuferposition im eigenen Team Kopfzerbrechen. Sicher ist, dass Michael Steffens aus privaten Gründen nicht zur Verfügung steht. Mindestens fraglich ist der Einsatz von Tobias Hermann, der sich unter der Woche mit Knieproblemen plagte. „Das wäre ein herber Verlust, weil beide nicht adäquat zu ersetzen sind”, sagt der Weseler Trainer. „Wir fahren dennoch zuversichtlich nach Kaldenkirchen und hoffen, dass uns eine Überraschung gelingt“, fügt Jan Mittelsdorf noch hinzu.