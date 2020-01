Am Niederrhein. Das Lokalderby in der Tischtennis-Landesliga verlief wie erwartet. Der abstiegsgefährdete Weseler TV unterlag Spitzenreiter GW Flüren mit 2:9.

Favorit GW Flüren entscheidet Landesliga-Derby für sich

In der Tischtennis-Landesliga hielt das Derby zwischen dem Weseler TV und GW Flüren, was im Vorfeld letztlich auch zu erwarten war. Die vom Abstieg bedrohten Gastgeber konnten den souveränen Spitzenreiter ein wenig ärgern, mehr aber nicht. Am Flürener 9:2-Erfolg gab es nichts zu rütteln. „Schade, dass wir mit einem 0:3 aus den Doppeln gegangen sind. Sonst hätte es auch 4:9 oder vielleicht 5:9 ausgehen können“, meinte WTV-Teamsprecher Gordon Thiel.

Veit Grüttgen/Ralph Benning hatten gegen Leon Becks/Oliver Seibert ebenso in fünf Sätzen das Nachsehen wie Mathias Frensch/Michael Schwarz gegen Torsten Lantermann/Michael Gerth. Wolfgang Gerth/Thomas Christians siegten gegen Thiel/Stefan Rademacher glatt in drei Sätzen. In den Einzeln punkteten Grüttgen und Benning für den WTV.

Für Flüren waren Wolfgang Gerth (2), Becks, Christians, Seibert und Michael Gerth zur Stelle. „Ich bin froh, dass wir nach der Pause eine gute Leistung gezeigt haben und erfolgreich ins neue Jahr gestartet sind. Der WTV hat es uns nicht einfach gemacht“, so Flürens Spitzenspieler Wolfgang Gerth.

In der Landesliga rutscht TV Mehrhoog ans Tabellenende

Der TV Mehrhoog musste die Überlegenheit der DJK Rhenania Kleve anerkennen. Beim 1:9 holten Christian Könders/Daniel Naves den Ehrenpunkt für die Gäste, die verletzungsbedingt erneut auf ihre Nummer eins Marco Diederichs verzichten mussten. Matthias Pumpe und Ersatzmann Rainer Anschlag hätten das Ergebnis etwas netter gestalten können, mussten sich in ihren Einzeln nach 2:1-Satzführungen aber noch geschlagen geben. Durch die Niederlage ist Mehrhoog an das Tabellenende gerutscht.

Dem TV Mehrhoog II ist der Start in die Rückrunde der Bezirksklasse (Gruppe 1) derweil gelungen. Auch ohne ihren Spitzenspieler Volker Klaczynski, für den Alfons Awater aufrückte, entschieden die Rot-Weißen das Hamminkelner Derby gegen BW Dingden mit 9:2 für sich.

TVM II gelingt gegen BW Dingden Revanche für das 3:9

Rene Weigang/Winfried Terhorst, Andre Tenbrock-Ingenhorst/Awater sowie Weigang (2), Dirk Wolbring (2), Terhorst, Brentrup und Tenbrock-Ingenhorst sorgten dafür, dass sich der TVM II für die 3:9-Niederlage aus dem Hinspiel revanchieren konnte. Für die Dingdener punkteten Kay Joosten/Ulrich Nienhaus und Ersatzmann Kai Lüttgen.

GW Flüren II kam beim TTV Goch zu einem 8:8. Dieter Kiehle/Winfried Methling, Dirk Hörnemann/Christoph Scholten sowie Dieter Kiehle, Methling, Hörnemann, Scholten (2) und Werner Kiehle sorgten für die 8:7-Führung. Im Entscheidungsdoppel vergaben Kiehle/Methling im vierten Satz einen Matchball.

In der Gruppe 2 musste der SV Schermbeck die zweite Saison-Niederlage einstecken. Beim Post SV Oberhausen II unterlag der Tabellenzweite mit 4:9. Im oberen Paarkreuz konnten die Gäste den Ausfall von Dirk Zagorski kompensieren, hier punkteten Sebastian Kemmesies/Ralf Kunter sowie Kemmesies (2) und Kunter. In der Mitte und unten blieb der SV Schermbeck ohne Erfolg. Sven Elrich/Christoph Marienbohm und Lukas Seland hatten in fünf Sätzen das Nachsehen.

In der Damen-Bezirksliga setzte sich GW Flüren beim TTV Rees-Groin III mit 8:4 durch. Mareike Kwoka/Martina Kiehle sowie Sabine Lipp (3), Kiehle (2), Kwoka und Pottbäcker sorgten für den sechsten Saisonsieg, durch den die Flürenerinnen als Tabellendritter weiterhin Kontakt zum Aufstiegsrelegationsplatz halten.