Hallenfußball Erste Stadtmeisterschaft seit 2020: So wird in Wesel gekickt

Wesel Am ersten Januar-Wochenende wird in der Weseler Rundsporthalle endlich wieder Fußball gespielt. Ein Turnier fällt allerdings aus.

Es ist in Kürze schon vier Jahre her, als zum vorerst letzten Mal die besten Hallenfußballer der Stadt in der Weseler Rundsporthalle ermittelt wurden. Am 4. Januar 2020 jubelte Viktoria Wesel, zum zweiten Mal in Serie nach 2019 übrigens, über einen Finalcoup gegen den damals allerdings mit Reservisten spielenden Landesligisten PSV Lackhausen. „Bei uns sind alle hoch motiviert, wieder im Turnier weit zu kommen“, versichert Viktorias Vorsitzende Mandy Cetin. Der Titelverteidiger aus der Kreisliga B, der bekanntlich von Ex-MSV-Profi Thomas Vtic betreut wird, hat die Organisation für das Turnier der ersten Mannschaften am 6. Januar sowie für die zweiten Teams und die Oldies am 7. Januar übernommen.

Stadtsportbund hatte SV Bislich als Gastgeber vorgesehen

„Wir hoffen, dass das Turnier und der Termin bei den Fußballfreunden nach so langer Ausfallzeit noch in den Köpfen ist“, betont Mandy Cetin. Die Gastgeber setzen natürlich auch darauf, dass die Rundsporthalle an beiden Tagen ordentlich gefüllt sein wird.

Finale in der Rundsporthalle am 4. Januar 2020: Viktoria Wesel setzt sich gegen die in Grün spielenden Kicker des PSV Lackhausen durch. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Eigentlich hatte der Stadtsportverband ursprünglich den SV Bislich als Gastgeber vorgesehen. Das Kreisliga-A-Team sollte das Turnier im Januar 2021 organisieren. Das fiel aber ebenso aus wie die Auflage ein Jahr später. In beiden Fällen wegen der Corona-Pandemie. In diesem Jahr konnte nicht gespielt werden, weil die Rundsporthalle als Unterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine gedient hatte. „Laut Plan wären wir 2024 nicht dran gewesen, da hat sich der Stadtsportverband vertan“, erklärte Hans-Peter Faerber, der Vorsitzende des SV Bislich, auf Rückfrage der Redaktion.

Viktoria Wesel baut auch auf 40 Helferinnen und Helfer

Viktoria Wesel schloss die organisatorische Lücke, wird aber nur die drei oben genannten Turniere übernehmen. Das sechsköpfige Vorstandsteam um Mandy Cetin sowie rund 40 Helferinnen und Helfer wollen das erste Januar-Wochenende in der Halle zum Erfolg werden lassen. Die Weseler Jugendteams schauen dabei erneut in die Röhre. „Es hat sich kein Verein bereit erklärt, hier die Organisation zu übernehmen“, erklärte jüngst Günter Kellendonk, der Sportliche Leiter beim Stadtsportverband. Im Sommer auf dem Feld sollen die Nachwuchsfußballer aber wieder zum Zug kommen.

Auch im Januar 2019 jubelte schon die Viktoria nach einem unerwarteten Endspielsieg über den PSV Lackhausen. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Acht Weseler Vereine spielen am Samstag um den Titel

Den Jahresstart werden die meisten Weseler Fußballteams auch dazu nutzen, sich in der Rundsporthalle vor einem größeren Publikum als gewöhnlich bei Heimspielen auf der eigenen Anlage zu präsentieren. Gute Zuschauerzahlen sind die Landesliga-Kicker des PSV Lackhausen ja gewohnt. Dem Team von Trainer Björn Assfelder fällt auch sportlich die Favoritenrolle zu. In der Gruppe 2 sind Titelverteidiger Viktoria sowie Grün-Weiß Flüren und C-Ligist SV Ginderich die Gegner des ranghöchsten Weseler Klubs.

In der Gruppe 1 kämpfen der Weseler SV, SV Büderich, SuS Wesel-Nord und SV Bislich um den Einzug ins Halbfinale. Am 6. Januar werden um 11 Uhr der SV Büderich und der SV Bislich das Turnier eröffnen. Nach der Vorrunde - ein Spiel dauert einmal 15 Minuten - und den Halbfinals ist das Endspiel für 16.05 Uhr geplant.

Zweite Mannschaften und Oldies spielen am 7. Januar

Bei den zweiten Mannschaften und den Oldie-Teams am 7. Januar ab 11 Uhr gibt es jeweils nur eine Vorrunde, nach der die Gruppensieger dann feststehen. Der PSV, Bislich, Büderich und die Viktoria haben jeweils mit einer zweiten Mannschaft gemeldet. Bei den Oldies spielen Flüren, der PSV, Bislich, Büderich und ebenfalls die Viktoria mit. Start der parallel in der Rundsporthalle laufenden Turniere ist um 11 Uhr. Die Alten Herren von Grün-Weiß Flüren und Viktoria Wesel eröffnen den Sonntag. Das letzte Spiel wird gegen 16 Uhr angepfiffen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel Hamminkeln Schermbeck