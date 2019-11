Schermbeck. Sechs Tänzerinnen der Schermbecker JMD-Formation Dancing Rebels hatten in Köln einen Auftritt vor 15.000 Zuschauern.

Einmaliges Erlebnis für die Schermbecker Dancing Rebels

Sechs Tänzerinnen der Dancing Rebels des Tanzclubs Grün-Weiß Schermbeck hatten ein höchstwahrscheinlich einmaliges tänzerisches Erlebnis. Sie durften mit Choreograf und Trainer Sebastian Spahn in einer spektakulären Show vor 15.000 Zuschauern bei der Rednernacht „Gedanken tanken“ in Köln ein Teil des Stuntteams von Miriam Höller sein.

Miriam Höller, selbst ehemalige Tänzerin der Schermbecker Jazz- und Modern-Dance-Formation Dancing Rebels, gestaltete gemeinsam mit Sebastian Spahn die große Eröffnung der Veranstaltung in der Kölner Arena, in dem die Schermbecker mit Feuerfackeln tanzten und viel Pyrotechnik zum Einsatz kam.

Die Rebellinnen Nele Saathoff, Laura Rademacher, Luzie Liesenklas, Lisa Tönsen, Ida Dahlhaus und Lina Schult meisterten ihre Aufgabe souverän und hatten im Anschluss an ihren Auftritt Gelegenheit, den Ausführungen der zehn Rednerinnen und Redner des Abends zu folgen. Die jungen Damen fanden den gemeinsamen Auftritt vor so vielen Menschen einzigartig und fühlten sich in dem professionellen Team sehr wohl. Die Redebeiträge inspirierten auch sie zum Nachdenken.