Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eine Woche Trainingspause

Am Mittwoch geht es für Mareen Hufe wieder in Richtung Heimat. Über London landet die 41-Jährige dann am Donnerstag in Düsseldorf. Und der nächste Programmpunkt steht direkt an. Statt in Richtung Heimat ist Duisburg der Anlaufpunkt, dort steigt die Weihnachtsfeier ihres Arbeitgebers. Eine Woche komplette Trainingspause folgt danach. Beim Marathon in Wesel (5. Januar) wird sie wohl kaum starten. „Das ist nicht so wahrscheinlich.“