In den Sonntagsreden preisen die Kommunalpolitiker immer wieder Wesel als „Sportstadt“. Doch zwischen Worten und Taten klafft eine riesige Lücke. Die Verantwortlichen des bald ehemaligen Badminton-Zweitligisten BV Wesel RW haben dies nicht nur in diesem Jahr zu spüren bekommen. Natürlich geht es dabei wieder um das leidige Thema Finanzen, ohne die Leistungssport auf diesem hohen Niveau nun mal nicht möglich ist. „Ich würde mir da schon Unterstützung der Stadt wünschen“, sagt der 2. Vorsitzende des Vereins, Andreas Ruth.

Doch bis auf das Erscheinen der immer wieder gleichen Protagonisten zu publikumswirksamen Veranstaltungen passiert in der Hansestadt herzlich wenig. Dass städtische Gelder fließen könnten, von diesem Traum haben sich Ruth & Co. schon lange verabschiedet. Aber Unterstützung anderer Art, dies wäre sicherlich nicht zu viel verlangt. So könnten beispielsweise Kommunalpolitiker ihre guten Drähte zu Unternehmen spielen lassen. Dort könnte Werbung für die Spitzensport treibenden Vereine betrieben werden, um potenzielle Geldquellen aufzuspüren. Ein Zusammenschluss mehrerer Sponsoren, die in einen Fonds einzahlen, könnte die größte Not lindern.

So bleibt es meist ausschließlich bei Zuschüssen durch die Sparkasse (Nispa). Dafür ist der BV Wesel RW dankbar, doch für Bundesliga-Badminton in Wesel ist es zu wenig. Sportlich könnten die Rot-Weißen auch in der 1. Bundesliga aufschlagen. Doch alleine ist so etwas nicht zu stemmen. Nun reicht es nicht einmal mehr für die Zweitklassigkeit – ein Armutszeugnis für eine „Sportstadt“, die auch noch einen Werbeträger verliert.