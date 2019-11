Dingdens Spielführerin: „Volleyball ist wie Liebesbeziehung“

Zwei Heimsiege, Platz fünf in der Tabelle – da ist die sportliche Laune bei Maike Schmitz (26) natürlich gut. Die Spielführerin des Volleyball-Zweitligisten Blau-Weiß Dingden, die vor der Saison das Amt der nur noch in Heimspielen mitmischenden Katrin Kappmeyer übernommen hat, spricht im Interview über ihre Anfänge als Fußballerin, ihre Treue zu BWD – und über den neuen Cheftrainer.

Frau Schmitz, Sie entstammen einer Volleyball-Familie. Schon Ihre Mutter Stefanie hat in den 90er-Jahren für die Dingdener Zweitliga-Mannschaft gespielt. Kam für Sie jemals eine andere Sportart außer Volleyball in Frage?

Maike Schmitz: Ja, ich habe immerhin fünf Jahre lang für Grün-Weiß Lankern Fußball gespielt. Der damalige BWD-Jugendkoordinator Michael Kindermann, der damals in Grundschulen geworben hat, hat mich dann zum Volleyball gebracht. Zwei Jahre habe ich Fußball und Volleyball parallel gespielt. Das wurde dann irgendwann zu viel für eine zehnjährige Grundschülerin.

Was gab für Volleyball den Ausschlag?

Meine Fußballtruppe war damals ein wenig chaotisch, beim Volleyball habe ich mich doch wohler gefühlt. Die Entscheidung war keine schlechte.

Seit der Jugend sind Sie bei BWD. Worauf fußt Ihre Treue zum Verein?

Das Mannschaftsgefüge spielt eine besondere, ja, vermutlich eine entscheidende Rolle. Die Spielerinnen sind hier, weil sie es so wollen. Niemand verdient mit dem Sport Geld. Das schafft ein starkes Wir-Gefühl, das uns Kraft gibt.

Am Netz gegen Berlin in Aktion: Dingdens Maike Schmitz. Foto: NRZ

Das hat sich auch nicht verändert, obwohl es mit Sophie Emming und Sarah Kuipers erstmals seit langem zwei echte Neuzugänge im Sommer gegeben hat?

Das oben Gesagte gilt für die beiden auch. Sie wohnen in einer WG in Bochum, studieren dort und haben sich bewusst Dingden ausgesucht. Leverkusen oder Essen wären als Alternative für Sie räumlich näher gewesen.

Mit dem Niederländer Marinus Wouters gibt es seit dem Sommer auch einen neuen Chefcoach, der Ihren langjährigen Trainer Olaf Betting abgelöst hat. Wie ist Ihr Eindruck bisher?

Der Tapetenwechsel tut der Mannschaft sehr gut. Das Training ist ein wenig disziplinierter, es gibt neue, andere Übungen, eine andere Philosophie. Olaf war stets ein sehr guter Motivator, der uns viel Freiraum gestattet hat. Marinus hat ein unglaublich gutes Auge für das Spiel – egal, ob es um eine simple Fußstellung geht, wie der Block zu stehen hat oder wie man den Arm durchschwingen sollte

Die Mannschaft entwickelt sich sportlich also nach vorn.

Durchaus. Wir sind allerdings eine Kopf-Mannschaft, die sich wohl fühlen muss, um erfolgreich zu sein. Darauf geht der Trainer ein, auch wenn er sehr emotional sein kann und seinen Ärger auch schon mal direkt preisgibt. Darauf mussten wir uns anfangs einstellen. Daran gewöhnt man sich aber auch.

Beispiel?

Marinus philosophiert gern bildlich. Volleyball ist, so betont er, wie eine Liebesbeziehung. Man sollte nicht von Anfang an alles zeigen, damit man später noch zulegen kann.

Am vergangenen Wochenende hat BWD zugelegt und zweimal gewonnen. Geht es in der Tabelle nun höher hinaus?

Unser Ziel bleibt, möglichst nicht unten mitspielen zu müssen. Das sieht bisher gut aus. Aber die Liga ist sehr ausgeglichen. Wir können gegen alle gewinnen – aber auch gegen den Tabellenletzten verlieren, wie beim Spiel gegen Essen. Aber da waren wir auch richtig schlecht.

War es für Sie je ein Ziel, auch mal in der höchsten Liga zu spielen?

Hmm, ich glaube nicht. Es war kein wirkliches Thema, obwohl in der Jugend andere Vereine auch mal angefragt hatten. Ich hätte auch aufs Internat in Münster oder in Hamburg gehen können. Ich habe dann aber als Textillaborantin früh in der Ausbildung gestanden.

Da war eine Profikarriere dann kaum möglich.

Das stimmt. Und ich wollte auch schon die Zweite Liga anfangs wegen des Aufwands und der Fahrerei nicht so recht. Jetzt aber ist es eine schöne Herausforderung, dort mitzuhalten und gut zu spielen. Und immerhin habe ich in meiner Karriere drei sportliche Aufstiege mit Dingden bis in die Zweite Liga erreicht. Das empfinde ich für mich persönlich als großen Erfolg.

Haben Sie sich ein Limit gesetzt, bis wann Sie spielen wollen?

So lange ich Spaß habe, gibt es kein Limit. Aber ich denke, dass ich mit 32 oder 35 vermutlich nicht mehr auf Zweitliga-Niveau spielen werde.