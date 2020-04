Man muss kein Virologe sein, um zu erahnen, dass die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland in vier Wochen nicht im medizinischen Griff sein wird. Warum sollte die Politik dann auf die Idee kommen, etwas zu erlauben, was der Ausbreitung der Pandemie auf wie neben dem Platz so in die Karten spielt wie schwitzende Zweikämpfer, jubelnde Fans und Schlangen an der Würstchenbude? Was passiert mit Mannschaften, in denen ein Spieler positiv auf das Virus getestet wird?

Die Nachricht, dass Profivereine wieder ins Training einsteigen, mag bei vielen die Hoffnung geweckt haben, auch selbst Ball wieder vor den Ball treten zu dürfen. Nur: Eine Fortsetzung der Bundesligen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, sollte es überhaupt so weit kommen, hätte nichts damit zu tun, wie sich der Amateurfußball mit großem ehrenamtlichen Aufwand selbst über Wasser hält.

Mit dem Verweis auf die Entscheidungen in der Politik geht es den Verbänden nur um Zeit. Zeit, in der es gilt, die Auf- und Abstiegsfragen zu klären und mögliche Klagewellen zu vermeiden. Denn im Fußball geht es um viel Geld.

Nur: Planungssicherheit für die Basis, die bringt diese Hängepartie nicht. Deshalb wäre ein Ende mit Schrecken jetzt besser als ein Schrecken ohne Ende.