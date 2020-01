Wesel. Die HSG Wesel startet mit einem vorgezogenen Spiel gegen Treudeutsch Lank ins neue Jahr und will dabei an die letzten Erfolge anknüpfen.

Die HSG Wesel blickt voller Zuversicht auf die Restrunde

Schon am Donnerstagabend endet für die Verbandsliga-Handballer der HSG Wesel die knapp vierwöchige Winterpause. Mit dem vorgezogenen Heimspiel gegen den TuS Treudeutsch Lank (20 Uhr) möchte das Team von Trainer Jan Mittelsdorf dort ansetzen, wo es Mitte Dezember aufgehört hat. Dem 27:24-Erfolg beim HC TV Rhede soll nicht nur ein weiterer doppelter Punktgewinn folgen.

Vielmehr wollen sich Trainer und Mannschaft damit vorerst im gesicherten Mittelfeld festsetzen und den Abstand zu den Abstiegsrängen weiter vergrößern. „Auch wenn wir mit zehn Punkten aus den ersten elf Spielen deutlich besser dastehen, als ich das erwartet habe, bleibt unser primäres Ziel erst einmal der Klassenverbleib”, sagt der HSG-Coach. „Sollten wir die nächsten beiden Spiele gewinnen, können wir sehen, was in dieser Spielzeit noch geht.”

Vorletztes Hinrundenspiel

Das erste Match des Jahres 2020 ist zugleich auch das vorletzte der Hinrunde. Die Aussichten, mit einem Heimsieg in den zweiten Saisonabschnitt zu starten, sind nicht schlecht. Der Gegner aus Lank liegt in der Tabelle einen Platz hinter den Weseler Handballern und gehört zu jenen Kontrahenten, gegen die die HSG punkten sollte, um nicht wieder in den Tabellenkeller zu rutschen.

Dass die Aufgabe allerdings kein Selbstläufer ist, weiß auch Mittelsdorf. „Die Mannschaft aus Lank ist mit uns auf Augenhöhe und hat zudem ein sehr unangenehmes Team”, so der Trainer der HSG. „Aber wir spielen vor eigenem Publikum, deshalb wollen wir gewinnen.

Was die Lanker so unberechenbar macht: Sie verfügen über zwei sehr starke und agile Halbspieler, weshalb das Spiel aus dem Rückraum zu ihren Stärken gehört. Intensive Abwehrarbeit und eine gute Torhüterleistung werden erforderlich sein, um den Gegner in den Griff zu bekommen. „Darauf wird es ankommen”, so Mittelsdorf. „Aber ich bin sehr optimistisch, was auch absolut berechtigt ist.”

Zugänge geben Zuversicht

Die Zuversicht des Trainers hat – genau genommen – drei gute Gründe. Nach dem personellen Aderlass im Sommer, der den Kader auf lediglich elf Spieler schrumpfen ließ, gelang es der HSG, zum Start in 2020 gleich drei Neuzugänge zu präsentieren. Mit Daniel Hojan und Jonas Kulinski stießen zwei Rückraumspieler von der HSG Hiesfeld/Aldenrade zu den Weseler Handballern, die beide zwar erst 19 Jahre alt sind, laut Mittelsdorf aber nachgewiesen haben, dass sie der HSG rasch weiterhelfen können.

Und mit Timothy Agorku, der vom SV Neukirchen kam, hat der HSG-Coach einen 22-Jährigen zur Verfügung, der sowohl auf der Außenposition als auch im Rückraum flexibel einsetzbar ist. „Wir dürfen von allen dreien keine Wundertaten erwarten”, sagt er. „Aber mit ihnen können wir unser Spiel in Sachen Tempo und Bewegung ganz anders gestalten, ohne das wir einen Qualitätsverlust erleiden.

Völlig neue Voraussetzungen also für den Coach, der sich nicht nur darüber freut, dass die drei Zugänge in der Auftaktbegegnung bereits spielberechtigt sind. Auch alle anderen Akteure sind einsatzbereit, sodass Mittelsdorf heute Abend aus dem Vollen schöpfen kann. „Für mich sind das traumhafte Bedingungen, einen Kader mit 14 Leuten zur Verfügung zu haben”, sagt er. „Sicher muss da noch einiges zusammenwachsen, dennoch gehe ich davon aus, dass wir gegen Lank unsere Hausaufgaben machen werden.”