Die Heimserie von BW Dingden reißt gegen Emlichheim

Hamminkeln Im sechsten Spiel am Höingsweg kassieren die Zweitliga-Volleyballerinnen aus Dingden die erste Pleite. Nur in Satz zwei passt alles.

Die ersten fünf Begegnungen am Mumbecker Bach hatten sie souverän gewonnen. Im sechsten Heimspiel ist die Serie gerissen. Zum ersten Mal in dieser Spielzeit mussten sich die Zweitliga-Volleyballerinnen von BW Dingden als Gastgeber geschlagen geben. Am Samstag unterlagen die Blau-Weißen zu Hause dem SCU Emlichheim mit 1:3 (17:25, 25:14, 21:25, 22:25). Gegen einen starken Kontrahenten agierten die Hausherrinnen nur im zweiten Durchgang konstant auf hohem Niveau. Die wenigen sehr ordentlichen Phasen in den anderen Abschnitten reichten nicht, um den Gegner ernsthaft in Gefahr zu bringen.

Wouterse: "Diese Niederlage wirft uns nicht um"

Beim Stück Kuchen suchten die Dingdenerinnen gleich im Anschluss im Mannschaftskreis nach einer Erklärung für die Schlappe. "Letzte Woche gegen Sorpesee sind wir nur so hoch gesprungen wie wir mussten. Wir haben lange nicht gegen so einen starken Gegner gespielt wie Emlichheim, und das hat man uns angemerkt. Wir sind nie richtig ins Spiel gekommen", befand Diagonalangreiferin Katrin Kappmeyer. Eine Sicht der Dinge, die hinterher auch Trainer Marinus Wouterse so unterschreiben konnte: "Wir haben heute viel von dem, was wir uns vorgenommen hatten, nicht umsetzen können. Aber diese Niederlage wirft uns sicher nicht um", sagte der Niederländer. Gleich am Sonntag um 17 Uhr beim nächsten Heimspiel gegen die jungen Talente des VCO Berlin hat sein Team ja auch schon Gelegenheit zur Wiedergutmachung.

Angabenserie von Maike Schmitz legt den Grundstein

Dingden startete mit einer 4:1-Führung noch sehr ordentlich in den ersten Satz, doch der kleine Vorsprung war schnell wieder dahin. Unter der Woche hatten die BWD-Damen intensiv an den Angaben gefeilt, doch davon war nur wenig zu sehen. Kaum einmal konnte der Gastgeber Block und Abwehr des SCU in Verlegenheit bringen. Immer wieder krachten die druckvollen Emlichheimer Angriffe ins Dingdener Feld. Und weil die Mannschaft von Dingdens Ex-Trainer Pascall Reiß eine Vielzahl von Spielerinnen mit enormer Durchschlagskraft in ihren Reihen hat, blieb der Gast für Blau-Weiß nur schwer ausrechenbar. Über 13:20 ging der erste Satz klar weg. Dann zeigte BWD sein besseres Gesicht, zog durch eine Angabenserie von Maike Schmitz früh davon und ließ überhaupt nichts mehr anbrennen.

Starke Katrin Kappmeyer zu Beginn von Satz vier

Auch wenn immer noch nicht alles lief, war der Tabellendritte nun im Spiel und hatte durchaus die Chance mit 2:1 Sätzen in Führung zu gehen. 19:17 führte Dingden noch, war in der Schlussphase aber wieder das Team das deutlich mehr leichte Fehler produzierte und sich auch schwerer damit tat, gute Positionen letztlich auch in Punkte umzuwandeln.

Vor allem dank einer in dieser Phase enorm starken Katrin Kappmeyer ging Blau-Weiß auch im vierten Satz mit 8:2 in Führung, doch der Vorsprung war ganz schnell wieder dahin. Dingden fing sich zwar noch einmal und hielt den Satz bis zum 17:17 offen, doch schließlich setzte sich auch in diesem Durchgang das an diesem Tag in vielen Belangen einfach einen Tick bessere Team aus Niedersachsen durch.