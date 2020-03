Mit 36 erzielten Treffern ist Oguz Ayan vom 1. FC Mönchengladbach der alles überragende Torjäger der Fußball-Landesliga. Nur gegen den PSV Lackhausen hat der Ausnahme-Angreifer in dieser Spielzeit nicht getroffen. Weil die Weseler Ayan beim 2:0-Erfolg in der Hinrunde gut im Griff hatten. Und weil der Goalgetter im Rückspiel krank passen musste. Dass sein Team ihn trotzdem nicht vermisste, lag vor allem am desolaten Auftreten der Gäste, die 2020 auf keinen grünen Zweig kommen. 1:5 in Sterkrade, 2:4 gegen Süchteln und nun sogar 0:6 (0:2) in Mönchengladbach. Eine blamable Vorstellung der Postsportler.

PSV-Trainer Björn Assfelder wirkte eine knappe Stunde nach Spielende schon wieder gefasst, seine Kritik fiel trotzdem deutlich aus: „In der ersten Hälfte war es eine richtig schlechte Mannschaftsleistung. Das Defensivverhalten nach der Pause grenzte dann schon an Arbeitsverweigerung. Das war respektlos gegenüber allen, die mit der Mannschaft zu tun haben“, erklärte der 36-Jährige, der prompt für Montagabend eine Trainingseinheit ansetzte: „Wie oft wir dann in dieser Woche trainieren, hängt davon ab, wie das Engagement der Spieler dabei ist.“

Nach einer sehr ordentlichen Trainingswoche waren die Weseler eigentlich mit einem guten Gefühl nach Mönchengladbach gereist. Ein völlig unnötiger Fehler im Spielaufbau, den Pascal Schellhammer zur Führung der Hausherren nutzte (7.), warf Wesel aber früh aus der Bahn. Waren die Spielanteile auch in der Folge noch ziemlich gleich verteilt, erwies sich der 1. FC auch ohne Knipser Ayan einfach als deutlich zielstrebiger und auch effizienter. Durukan Celik hatte nach einem Freistoß völlig allein gelassen keine Mühe, auf 2:0 zu erhöhen (36.). Nach dem Wechsel ging es endgültig bergab mit den Lackhausenern. Ben Venhaus (48./82.), Semih Cakir (61.) und noch einmal Celik (65.) machten das halbe Dutzend ohne sichtbare Gegenwehr voll. Chancen auf den Ehrentreffer gab es genau eine.

Eine Chance von Karwarth

Nach 55 Minuten setzte der zur zweiten Hälfte in die Partie gekommene Youngster Florian Karwarth einen Schuss aus 18 Metern über das gegnerische Tor. Der 19-Jährige war dann neben den nicht eingesetzten Canberk Cevirgen und Marian Michels der einzige Lackhausener Akteur, den Assfelder von seiner Generalkritik ausnahm.