Der RV Lippe-Bruch Gahlen bietet wieder ein großes Programm

Wenn der RV Lippe-Bruch Gahlen vom 3. bis 5. Januar 2020 sein alljährliches Hallenreitturnier ausrichtet, wird auch Vorjahressiegerin Isabelle Gerfer wieder dabei sein. Die 22-jährige Architekturstudentin aus Odenthal hatte Anfang des Jahres mit ihrer damals zehnjährigen Stute Ironie du Bois Halleux in Gahlen für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Sie war beim Großen Preis als einzige Teilnehmerin fehlerfrei geblieben. „An dem Tag hat einfach alles gepasst“, erinnert sich Gerfer.

Es hätte der Auftakt in eine erfolgreiche Saison werden sollen. Doch dann machte der jungen Reiterin vom RV Kurtscheid das Verletzungspech ihrer Stute einen Strich durch die Rechnung. „Ironie hat eine Kolik und viele kleinere Blessuren erlitten und musste drei bis vier Monate pausieren.“ Erst im September habe das Duo wieder an einem Wettbewerb teilnehmen können. Beim Start ins Olympiajahr will Gerfer mit ihrer Stute zurück zu alter Stärke finden. „Ich hoffe, dass sie in Gahlen wieder ihre Leistung abrufen kann.“

Hengstschau ersetzt Vielseitigkeit

Neben Isabelle Gerfer feiert bei der 26. Auflage des dreitägigen Reitturniers auch die Hengstschau ihr Comeback. „Es kommen richtig sporterfolgreiche Hengste“, verspricht Moderator Volker Raulf. Die Hengstschau war vor acht Jahren durch Vielseitigkeitswettkämpfe ersetzt worden, „weil die Halter nur noch ihre dritte oder vierte Garnitur mitgebracht haben“, erklärt die RV-Vorsitzende Christiane Rittmann.

Lokalsport Neues Ticket-Angebot Für das Hauptprogramm am Samstag können Zuschauer erstmals reservierte Sitzplatzkarten kaufen. Die Reservierung ist für acht Euro erhältlich. Tageskarten kosten am Freitag acht Euro, am Samstag zehn Euro und am Sonntag fünf Euro. Kinder (bis 6 Jahre) haben freien Eintritt. Jugendliche (bis 14 Jahre) zahlen jeweils die Hälfte.

Ein Teil der Halter habe lieber eigene Präsentationen veranstaltet – „bis ihnen klar wurde, wie arbeitsintensiv das ist.“ Da bei Zuschauern und Reitern auch das Interesse an den Vielseitigkeitswettkämpfen in den vergangenen Jahren spürbar nachgelassen habe, suchte der RV Gahlen für seinen dritten Turniertag nach einer geeigneten Alternative. Bis der Verein auf die Idee kam, seine Hengstschau zurück ins Leben zu rufen. „Wir mussten bei den Haltern gar keine Überzeugungsarbeit leisten“, so Rittmann.

Großes Teilnehmerfeld beim Mannschaftswettbewerb

Vor dem Großen Preis am Samstag und der Hengstschau am Sonntag dürfen sich die Zuschauer auch in diesem Jahr wieder auf den Mannschaftswettbewerb freuen. Jeweils drei Teilnehmer eines Vereins reiten am Freitagabend in den Schwierigkeitsklassen L, M und S. „Wir haben 18 Vereine eingeladen und zwölf haben zugesagt“, freut sich Rittmann über ein großes Teilnehmerfeld.

Veranstalter und Sponsoren des Hallenturniers nehmen Reiterin Isabelle Gerfer (vorne, 3.v.r.) auf der Pressekonferenz in ihre Mitte. Foto: Dennis Freikamp

Für die Kurse der insgesamt 15 Prüfungen sorgt der internationale Parcourschef Marco Hesse aus Threna. Er übernimmt die Aufgabe von Eckhardt Hilker, der nach rund 20-jähriger Arbeit von seinem Amt zurückgetreten war und beim Hallenturnier nun als Richter fungieren wird.

Reitshow am Samstagabend

Eine besondere Showeinlage erwartet die Zuschauer am Samstagabend. Die Veranstalter konnten Lisa Röckener engagieren. Die 24-jährige Lehramtsstudentin hat 2016 mit ihrem Pferd Vite Valoo bei der Baltic Horse Show in Kiel den Wettbewerb „Zeig uns Dein Talent“ gewonnen und tritt seitdem auf Messen und Reitveranstaltungen auf.

Höhepunkt des Wochenendes ist aber auch in diesem Jahr wieder der Große Preis. „Einfach mal eben so Gahlen gewinnen, das geht nicht“, warnt Martin Sterzenbach. Der Deutsche Meister der Berufsreiter muss 2020 nach dem Reitunfall mit seinem Pferd Balougraf auf eine Teilnahme verzichten. Auch Titelverteidigerin Gerfer ist sich der großen Konkurrenz bewusst. „Das wird nicht ganz einfach. Aber natürlich ist mein Ziel immer zu gewinnen.“