Der PSV Lackhausen zeigt gegen Amern zwei Gesichter

Die Pokalpleite beim A-Ligisten DJK Barlo (1:5) zeigte keine Langzeitwirkung. Im Gegenteil: Die Landesliga-Fußballer des PSV Lackhausen erfüllten die Hoffnung ihres Trainers und lieferten zumindest eine Halbzeit eine überzeugende Trotzreaktion ab. Allerdings besaß diese am Ende einen Schönheitsfehler. Am heimischen Molkereiweg verspielten die Weseler gegen VSF Amern eine 2:0-Pausenführung noch und mussten sich mit einem 2:2 begnügen. Zudem sah Timo Giese noch die Gelb-Rote Karte (90./wiederholtes Foulspiel).

Den PSV-Kickern war mit dem Anpfiff anzumerken, dass sie die Schmach von Barlo schnell vergessen lassen wollten. Gegenüber dem Pokalspiel hatte Assfelder fünf Änderungen vorgenommen. Keeper Raven Olschewski stand wieder zwischen den Pfosten, Christopher Abel, Lennart Laader, Sebastian Eisenstein und Eray Tuncel rückten in die erste Elf. Canberk Cevirgen, Marian Michels, Theo Kötter, Arda Gözüdok und Jost Kasparek nahmen dafür auf der Bank Platz.

Mit einer Dreierkette, die aber aufgrund personeller Umstellungen bei den Gästen in der zweiten Hälfte wieder zum Viererverbund wurde, startete der Gastgeber in die Partie. Die erste Chance durch Sebastian Eisenstein blockten die Gäste noch so gerade zur Ecke (3.), die zur Führung führte. Der Ball landete bei Nico Giese, der aus 14 Metern zwei Mal den Innenpfosten traf. Bei der zweiten Aluminiumberührung war aber auch schon das Tornetz beteiligt.

Und der PSV legte nach. Engagiert, aggressiv in den Zweikämpfen sowie mit einigen, spielerisch gelungenen Stafetten drängte der Gastgeber auf weitere Treffer. Das Team aus Amern kam hingegen überhaupt nicht zum Zuge, die Weseler hatten in den ersten 45 Minuten einfach alles im Griff. Doch manchmal wollten sie es auch zu schön machen. So nach zehn Minuten: Eray Tuncel passte auf Linus Dersch, der auf der rechten Seite in den Strafraum drang. Statt selbst abzuschließen suchte er in der Mitte Sebastian Eisenstein, ein Bein eines Verteidigers kam noch dazwischen.

Nach Tuncels Schlenzer an die Latte (22.) durfte der 30-Jährige kurz darauf doch jubeln. Nico Giese scheiterte am Keeper, aus spitzem Winkel vollendete Tuncel (27.). „Das war von uns ein richtig gutes Spiel, da hatte ich gar nichts zu meckern“, sagte Björn Assfelder. Dies sollte sich jedoch nach dem Seitenwechsel ändern.

Tuncel vergab noch das 3:0 (47.), danach drückte Amern. Erst ein Lattentreffer (52.), dann schlug Ibrahim Arbag zwei Mal zu (54./90.). „Wir haben es nicht geschafft, die gute Leistung aus der ersten Hälfte zu bestätigen. Deshalb sind wir auch nicht ganz oben in der Tabelle, sondern Fünfter“, sagte der PSV-Coach nach dem letztlich verdienten Remis.