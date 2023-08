Der PSV Lackhausen erkämpft sich einen Punkt in Unterzahl

Wesel Beim 2:2 in Essen-Schönebeck spielt der Weseler Fußball-Landesligist mehr als eine Hälfte lang in Unterzahl. Und hätte fast noch gewonnen.

Der PSV Lackhausen wartet weiter auf den ersten Sieg in der Fußball-Landesliga. Nach dem 2:2 zu Hause gegen Klosterhardt kamen die Weseler auch bei Aufsteiger SG Essen-Schönebeck nicht über ein 2:2 (2:2) hinaus. Dabei spielten die Gäste nach einer roten Karte für Neuzugang Joel Grzeskowiak in Minute 41 über eine Halbzeit lang in Unterzahl, vergaben nach dem Wechsel aber auch eine große Siegchance, weil Necati Güclü einen an ihm verschuldeten Foulelfmeter nicht im Essener Tor unterbrachte (50.).

PSV-Trainer Björn Assfelder sah zwei unterschiedliche Halbzeiten seines Teams: "Die erste Hälfte war richtig schwach. Wie wir es dann nach der Pause mit einem Mann weniger gemacht haben, war dagegen wieder richtig stark. Im Prinzip haben wir dann hier leider auch wieder zwei Punkte verschenkt."

Max Mahn trifft und bereitet vor

Die Partie begann mit offenem Visier und Chancen hüben wie drüben. Nachdem PSV-Keeper Sebastian Kaiser einmal in höchster Not gerettet hatte, war es Youngster Max Mahn, der die Weseler mit seinem zweiten Saisontor in Führung brachte (7.). Weil Johannes Bruns den Ball wenig später unglücklich mit dem Kopf ins eigene Tor beförderte, hielt der Vorsprung aber nicht lange an (12.). Ein sehenswerter Seitfallzieher von Necati Güclü nach Mahn-Flanke brachte die Gäste zwar erneut in Front (23.), doch auch diesmal schlug Schönebeck in Person von Nabil El-Hany schnell zurück (28.).

Als Grzeskowiak nach einer Notbremse vom Feld flog, schien das Pendel in Richtung der Essener auszuschlagen, doch der PSV verteidigte anschließend in Unterzahl bravourös und setzte trotzdem immer wieder Nadelstiche. Die größte daraus resultierende Möglichkeit vergab der fleißige Güclü bei seinem Strafstoß.

PSV: Kaiser - Bruns, Sanders, Grzeskowiak, Kluth - Orkay Güclü, Karwath, Blaswich (46. Sobotta), Necati Güclü (78. Toptas) - Mahn, Gehrmann.

