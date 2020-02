Der Nachwuchs geht in der neuen Saison einen Sonderweg

Fußball ist bei der Auf- und Abstiegsregelung eigentlich ein recht einfacher Sport – auch im Nachwuchsbereich. Der Meister und oft auch der Zweite steigen auf oder beteiligen sich an einer Relegationsrunde, die Schlusslichter müssen runter oder auch in die Relegation. So läuft es von der Kreisklasse bis in die Niederrheinliga. Regionalliga oder Bundesliga sind für Teams aus dem Kreis Rees/Bocholt sowieso nicht mehr als ein Wunschtraum. Doch die einfachen Rechenspiele gehören nach dem Willen der Kreise Rees/Bocholt, Moers und voraussichtlich auch Kleve/Geldern ab der kommenden Saison der Vergangenheit an. Stattdessen soll ein Sonderweg eingeschlagen werden, der als Spielklasse für die A- bis C-Junioren die „Sonderliga“, bestehend aus Mannschaften der drei Kreise, vorsieht.

„Die Idee ist schon drei Jahre alt“, erzählt Alfred Herbers, zu diesem Zeitpunkt noch Vorsitzender des Kreisjugendausschusses im Fußballkreis Rees/Bocholt. Damals hatten sich die Verantwortlichen des Kreises 11 mit den Kollegen aus Kleve/Geldern ausgetauscht, die jeweiligen Probleme besprochen. Daraus erwuchs die Idee, eine Klasse mit zwei Kreisen ins Leben zu rufen. Deshalb ist der heute 70-jährige Herbers auch „absolut davon überzeugt“, dass die noch ausstehende Tagung im Kreis Kleve/Geldern ebenfalls grünes Licht gibt – so wie dies bereits von Moers erfolgte.

Neue Klasse jedes Jahr neu zusammengestellt

Und so soll die „Sonderliga“, die zwischen der Niederrheinliga und der Leistungsklasse angesiedelt ist, strukturiert sein: In allen drei Jugendklassen bilden zwölf Mannschaften die jeweilige Liga, vier aus den einzelnen Kreisen. Eine festgeschriebene Auf- und Abstiegsregelung wird es nicht geben. „Die Ligen werden jedes Jahr neu zusammengestellt“, erläutert Herbers, der nach seiner 15-jährigen Amtszeit als Vorsitzender des Kreisjugendausschusses nun als Ehrenamtsbeauftragter des Kreises 11 arbeitet. Interessenten können sich um die Eingruppierung bewerben.

Plätze für Teams aus der Niederrheinliga-Qualifikation

Diejenigen Teams, die in der Relegationsrunde zur Niederrheinliga scheitern – egal ob als potenzieller Auf- oder Absteiger –, erhalten das Anrecht auf einen Platz in der „Sonderliga“. Wer ohne Umweg über die Relegation direkt aus der Niederrheinliga runter muss, wird in der Leistungsklasse aufgenommen. Ein Antrag zur Eingliederung in die neue Klasse kann aber auch von diesen Mannschaften gestellt werden. Letztlich müssen die meisten Vereine selbst initiativ werden, um in der neuen Liga zu kicken. Die Teilnehmer zur Aufstiegsrelegation in Richtung Niederrheinliga speist sich übrigens nur aus den Spitzenteams der „Sonderliga“.

Mehrheit spricht sich für die „Sonderliga“ aus

„Ich sehe das vor allen Dingen für die starken Vereine, die eine ganze Saison lang gleichklassige Gegner haben wollen“, sagt Alfred Herbers, der zudem auf das leidige Thema der Rückzüge so mancher Teams aus den Leistungsklassen verweist. Deshalb begrüßt er die Einführung der neuen Klasse, „auch die Vereine aus dem Kreis waren bei der letzten Arbeitstagung überwiegend dafür“.

„Für die C-Jugend kann ich mir die Sonderliga gut vorstellen, die würde für mich Sinn machen“, meint Roger Rütter. Beim PSV Lackhausen trainiert er die in der Rückrunde in der Niederrheinliga kickende D-Jugend, für die alles beim Alten bleibt. Aus dieser Mannschaft rücken aber 13 Akteure zur kommenden Spielzeit in die C-Jugend, die dann vor der Frage „Sonderliga“ oder Leistungsklasse steht. Die Antwort soll „Sonderliga“ lauten. „Das ist ein echt starker Jahrgang“, so Rütter über sein Team.

Lokalsport Keine Rückzüge und Kantersiege mehr Konstant blieb die Zahl bei den A- und C-Junioren während der Leistungsklassen-Hinrunde. Allerdings meldeten sich mit SV Krechting und SV Brünen zwei Vereine bei der B-Jugend ab. Zudem soll die „Sonderliga“ Kantersiege demnächst ausschließen. „Denn ein 8:0 bringt ja niemandem etwas“, sagt Andreas Peerenboom, Sportlicher Leiter bei der Jugend des PSV Lackhausen.

Überhaupt will sich der Verein vom Molkereiweg mit allen Teams bewerben. „Generell halte ich viel von dem Gedanken, die Wettbewerbsfähigkeit voranzubringen“, sagt Andreas Peerenboom, Sportlicher Leiter des PSV. Ähnlich positiv steht auch Hartmut Kehring der neuen Liga gegenüber. „Unter Bezugnahme der Jugendspielgemeinschaften ist das sehr zu befürworten“, sagt der Jugendobmann bei BW Dingden, dessen Verein mit GW Lankern eine JSG bildet.

„So gehen wir auf jeden Fall vor die Hunde“

Überhaupt nicht damit anfreunden kann sich hingegen Udo Daleske. „Das ist doch Quatsch mit Sauce. Die Großen werden größer und bedienen sich weiterhin bei den Bauernvereinen“, wettert der Jugendobmann des Hamminkelner SV. Seinen Klub sieht er als „Bauernverein“. „So gehen wir auf jeden Fall vor die Hunde“, so Daleske.