Der BV Wesel RW will gegen Solingen Revanche nehmen

Andreas Ruth hätte gerne etwas länger ausgespannt oder wäre gar am liebsten für ein paar Tage verreist. Der ungewöhnlich eng gestrickte Zeitplan in der 2. Badminton-Liga aber machte dem Teammanager des BV Wesel RW einen Strich durch die Rechnung. „So knapp war es auch noch nie“, seufzt Ruth.

Nach dem anstrengenden Doppelspieltag am vierten Adventwochenende ist der Zweitliga-Tabellenführer schon am 5. Januar bereits wieder gefordert, wenn mit dem STC BW Solingen um 14 Uhr nicht irgendein Gegner in der heimischen Rundsporthalle aufschlägt. Immerhin konnten die Klingenstädter die Rot-Weißen in dieser Saison schon einmal mächtig ärgern. Im Oktober fügte der aktuelle Vierte den damals allerdings ersatzgeschwächten Weselern die zweite Saisonniederlage bei. Beim 2:5 fehlten allerdings Spitzenspieler Marijn Put und Jona von Nieuwkerke. Die seinerzeit stark erkältete Ella Diehl wurde im Einzel geschont und stand nur im Doppel auf dem Feld.

Niederlage im Hinspiel

„Da waren wir personell natürlich stark geschwächt“, erinnert sich Andreas Ruth, der sich für das nun anstehenden Rückspiel gute Chancen für eine Revanche ausrechnet. „Allerdings müssen wir uns da schon strecken. Solingen spielt einen sehr soliden Streifen“, weiß der BV-Teammanager. In Bestbesetzung werden die Gastgeber aber auch diesmal nicht antreten können. Rowan Scheurkogel nimmt sich eine sportliche Schaffenspause. Weil der Student im Januar im Klausurstress ist, kommt er vorerst nicht zum Einsatz. Dafür sind Hasan Molla und Yannic Wenk aus dem Oberliga-Team mit dabei.

Ein Wiedersehen wird es mit einer alten Bekannten geben. Annalena Diks, vor zwei Jahren noch in Wesel im Einsatz, greift seit dieser Spielzeit in Solingen zum Schläger. „Wir kennen sie ja gut und für sie ist es eine Rückkehr in die altbekannte Halle. Das wird sicher schön“, freut sich Andreas Ruth, der vor den starken Doppeln der Gäste warnt, auf das Wiedersehen.

Gemeinsam werden sich Mannschaft und Orga-Team am Sonntag auch abseits des eigentlichen Spielgeschehens mächtig ins Zeug legen müssen. In Sachen Aufbau werden sich die Gastgeber nämlich sputen müssen. Weil in der Rundsporthalle am Samstag noch König Fußball regiert, können die Rot-Weißen mit dem Aufbau nicht wie gewohnt am Vortag beginnen, sondern erst am Sonntag. Andreas Ruth: „Normalerweise rollen wir die Matten immer einen Tag vorher aus. Das geht diesmal nicht. Das wird natürlich alles knapp. Insgesamt werden Auf- und Abbau damit schon sehr aufwendig.“

Wie vor Jahresfrist, findet ab 11 Uhr wieder ein Eltern-Kind-Spiel statt. Dabei sind erneut Vereinsmitglieder und Auswärtige herzlich in der Rundsporthalle willkommen.