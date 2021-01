BWD-Talent Leni Vehns absolviert Einheit mit Bundestrainer

Hamminkeln. Bis in den Kader des Volleyball-Zweitligisten BW Dingden hat es Leni Vehns schon gebracht. Nun übte die 14-Jährige beim Bundestrainer.

Im sechsten Jahr in Folge spielen die Volleyballerinnen von BW Dingden in der 2. Bundesliga eine gute Rolle. Nicht zuletzt auch ein Verdienst der Nachwuchsarbeit der Blau-Weißen. Aus dem BWD-Talentschuppen rückte zuletzt Leni Vehns, vor der Saison für das dritte Team (Bezirksliga) eingeplant, in den Zweitliga-Kader. Nun sammelte die gerade mal 14-Jährige bereits Trainingserfahrung beim Coach des deutschen Nationalkaders der Jahrgänge 2006/07.

Jens Tietböhl weilte als Übungsleiter des Zweitligisten VCO Berlin zu zwei Pflichtspielen (Essen, Dingden) in NRW. Diesen Aufenthalt nutzte er zu einer Trainingseinheit mit vier Auswahlspielerinnen des RC Borken, an der auch Vehns teilnehmen durfte. „Leni hat ihr Sache super gemacht“, sagte Peter Pourie, der als neuer Nachwuchskoordinator des Deutschen Volleybal-Verbandes ebenfalls zugegen war. Leni Vehns war von der Einheit begeistert: „Das hat echt Spaß gemacht und war ein tolles Erlebnis.“