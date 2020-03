BW Wertherbruch reist mit viel Respekt nach Bocholt

Hamminkeln. Der Trainer hält den Gastgeber für einen Aufstiegsaspiranten. Fußball-A-Ligist BW Wertherbruch tritt am Dienstagabend bei Olympia Bocholt an.

Rene Olejniczak besitzt eine hohe Meinung vom Gastgeber. „Wenn die Mannschaft so weitermacht, wird sie noch ein Wörtchen um den Aufstieg mitsprechen“, sagt der Trainer des Fußball-A-Ligisten BW Wertherbruch. Die Rede ist vom Tabellensechsten Olympia Bocholt, der die Blau-Weißen am Dienstag (19.45 Uhr) zum Nachholspiel empfängt.

Als Neunter weist Wertherbruch zwar nur vier Zähler weniger als Olympia auf, aber für Olejniczak hat seine Elf nur dann eine Chance, „wenn wir unsere absolute Bestleistung aufrufen“. In Sachen Taktik hat sich der Coach auch so seine Gedanken gemacht, will damit aber noch nicht so recht raus. „Ich habe zwei Sachen in der Schublade liegen“, so Olejniczak.

Für welchen Matchplan er sich entscheidet, da will er den Verlauf des Dienstags abwarten, welches Personal er definitiv zur Verfügung hat. „Ich hoffe, ich ziehe dann das richtige Papier.“ Torsten Exo (beruflich verhindert), Danny Verbücheln (Leistenprobleme), Micha Schlebes (krank), Daniel Ingenhorst (Fußblessur) und Max Aholt (Bandscheibenvorfall) fallen aus. (R. P.)