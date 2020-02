Am Niederrhein. In der Fußball-Kreisliga A feierte BW Wertherbruch einen 4:1-Erfolg über den SV Bislich. Deren Trainer Steffen Herden war danach restlos bedient.

Fußball-A-Ligist BW Wertherbruch ist mit einem Derby-Sieg ins neue Jahr gestartet. Die Blau-Weißen setzten sich zu Hause mit 4:1 (2:0) gegen den SV Bislich durch und überholten den nun punktgleichen Gegner in der Tabelle. „Das war eine richtig gute Leistung der Mannschaft. Ich bin sehr zufrieden“, sagte BWW-Coach Rene Olejniczak nach der Partie gegen die Bislicher.

Sein Gegenüber Steffen Herden polterte: „Wenn wir solche Leistungen noch öfter abliefern, werden wir noch in den Abstiegskampf rutschen.“ Es ist nicht das erste Mal, dass der SVB-Coach nach einer Pleite so klare Worte findet. Jedoch hat er aus seiner Sicht allen Grund dazu. „Alle vier Gegentore resultieren aus individuellen Fehlern. So kann man kein Spiel gewinnen“, sagte Herden.

Jonas Rösner erzielt den Bislicher Ehrentreffer

Die starken Hausherren gingen in der 13. Minute durch Leonardo Moschüring in Front. Matthias Schlebusch legte noch vor der Pause das 2:0 nach (36.). Erneut Moschüring (64.) und Yannick Weidemann (71.) machten für die Blau-Weißen im zweiten Durchgang alles klar. Jonas Rösner gelang für die Gäste in der 71. Minute nur noch der Ehrentreffer.

SV Ringenberg oben auf, SV Brünen punktet

Der personell gebeutelte SV Ringenberg hat einen späten Sieg eingefahren. Der Aufsteiger setzte sich mit 1:0 (0:0) beim Kellerkind SV Krechting durch. Philipp Klemme erzielte zwei Minuten vor Schluss das Tor des Tages. „Der Dreier war nicht unverdient. Das Team hat sich reingehauen“, sagte Trainer Dennis Reddmann.

Der abstiegsbedrohte SV Brünen trotzte dem SV Spellen beim 1:1 (0:1) einen Punkt ab. „Das war ein guter Auftritt gegen eine Top-Mannschaft. Ich bin stolz auf die Jungs. Es war sogar ein Sieg drin“, sagte SVB-Trainer Aycin Özbek, dessen Team in der 27. Minute in Rückstand geriet. Youngster Fabian Mehl markierte zwei Minuten nach Wiederanpfiff das 1:1. Luca Schanzmann vergab in der 80. Minute die große Chance auf den Sieg.

Schlusslicht HSC Berg bietet Spitzenreiter Paroli

Der HSC Berg kassierte zum Auftakt eine bittere Niederlage. Der noch sieglose Aufsteiger unterlag dem Tabellenführer Fortuna Millingen knapp mit 3:4 (1:2). „Es ist wie verhext. Wir waren heute sehr nah dran, den Tabellenführer zu ärgern. Das ist sehr, sehr ärgerlich“, so HSC-Trainer Adolf Grill.

Der Tabellenletzte ging in der 16. Minute durch Frank Bollmann mit 1:0 in Führung. Der Gast konnte das Spiel noch vor der Pause drehen (38./43.), jedoch glich Thorsten Schierenberg nach der Pause aus (65.). Auch nach der erneuten Gäste-Führung (69.) stellte Marek Terörde für den HSC auf 3:3 (81.). Millingen traf kurz vor Schluss zum Sieg (88.). „Ein Punkt wäre definitiv verdient gewesen“, so Grill.

In der A-Liga Recklinghausen erwischte der Tabellenzweite TuS Gahlen einen Start nach Maß und fertigte den SC Reken II mit 5:0 (5:0) ab. Marco Marrali erzielte einen lupenreinen Hattrick (3./13./17.), Tim Bruß legte per Doppelpack noch vor der Pause nach (30./41.). „Das war eine super Leistung. Nach der Pause haben wir zwei Gänge herausgenommen und das Ergebnis heruntergespielt“, freute sich TuS-Trainer Thomas Grefen.

Der SV Schermbeck II setzte sich mit 2:1 (1:0) gegen den FC RW Dorsten durch. Claudius Mertes (4.) und Deniz Dana (81.) trafen für den SVS II, Dorsten hatte zwischenzeitlich den Ausgleich erzielt (47.). „Das war keine gute Leistung. Wichtig waren am Ende aber die drei Punkte“, sagte Trainer Sleiman Salha.