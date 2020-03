Am Niederrhein. Der positive Lauf des SV Brünen in der Fußball-Kreisliga A geht auch gegen Westfalia Anholt weiter. Bittere Nachspielzeit für BW Wertherbruch.

Der SV Brünen setzt seinen Lauf in der Fußball-A-Liga fort. Die Mannschaft von Aycin Özbek gewann ihr Heimspiel gegen Westfalia Anholt mit 2:0 (1:0) und holte in diesem Jahr damit satte 13 von 15 Punkten. „So kann es weitergehen. Die Mannschaft macht einen tollen Job“, freute sich der Übungsleiter. Die Brüner, die zur Winterpause noch große Abstiegssorgen hatten, kletterten in der Tabelle auf den elften Rang.

Mann des Tages war Nils Hutmacher, der beide Treffer der Hausherren erzielte. „Er spielt in den letzten Wochen überragend. Seit er seinen Platz in der Innenverteidigung hat, stehen wir viel sicherer. Und dann macht er vorne auch noch die Tore“, sagte Özbek. Beim 1:0 in der 20. Minute jagte er einen Eckball volley in den Winkel. „Ein Wahnsinns-Tor“, so Özbek. Zuvor hatten Nico Janzen (5.) und Luca Schanzmann (15.) die Gelegenheit zur Führung vergeben. Vier Minuten vor Schluss machte Hutmacher mit dem 2:0 den Deckel drauf.

BW Wertherbruch kassiert Ausgleich in der Nachspielzeit

Der SV Bislich setzte sich mit 2:0 (2:0) bei TuB Mussum durch. Den Gästen reichte ein Doppelschlag in der Anfangsphase. Nils Pagojus schnürte innerhalb von wenigen Sekunden einen Doppelpack (6./7.). Beiden Treffern gingen eklatante Mussumer Fehler voraus. „Das war eine richtig gute Leistung und ein sehr, sehr wichtiger Sieg“, so SVB-Coach Steffen Herden.

BW Wertherbruch kam gegen TuB Bocholt II nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Die Blau-Weißen kassierten den Ausgleich erst in der Nachspielzeit. Domenik Schweers hatte die Hausherren bereits in der fünften Minute in Front geschossen. „Der Zeitpunkt des Ausgleichs ist natürlich sehr ärgerlich. Aber Bocholt war im zweiten Durchgang einfach besser. Daher ist der Ausgang letztlich gerecht“, sagte BWW-Trainer Rene Olejniczak.

Der HSC Berg verlor einmal mehr unglücklich. Das noch sieglose Schlusslicht kassierte eine knappe 1:2 (1:2)-Heimniederlage gegen den Tabellendritten FC Olympia Bocholt. „Wir sind wieder durch den Kampf ins Spiel gekommen und haben super dagegengehalten. Wir konnten uns aber erneut nicht belohnen“, sagte Adolf Grill, Übungsleiter des Schlusslichts.

Die Gastgeber erwischten einen schlechten Start und lagen schnell mit 0:2 zurück (4./14.). Danach hielt Jannek Schröder für den HSC einen Elfmeter. „Von da an wurde es deutlich besser“, so Grill. Frank Bollmann traf zum 1:2 (43.), mehr gelang den tapfer kämpfenden Gastgebern aber nicht.

Der SV Ringenberg zog bei der DJK SF 97/30 Lowick II mit 1:4 (0:3) den Kürzeren. „Die erste Hälfte war katastrophal. Die Einstellung hat gefehlt“, sagte SVR-Trainer Dennis Reddmann, dessen Team zur Pause mit 0:3 hinten lag (5./31./39.). Nach dem 1:3 durch Nico Juretzko (52.) traf Lowick zum Endstand (89.).

In der A-Liga Recklinghausen fuhr der Zweite TuS Gahlen einen 5:2 (2:0)-Erfolg gegen TuS Velen ein. Jens Dahlhaus (3.) und Anton Kötter trafen zur 2:0-Führung, die der TuS nach der Pause aus der Hand gab (56./58.). Durch ein Eigentor (68.) und die Treffer von Bastian Bruß (62.) und Tim Bruß (77.) gingen die Gahlener jedoch als Sieger vom Platz. „Wir haben gut gespielt, hatten nur drei schlechte Minuten“, so TuS-Coach Thomas Grefen.

Der SV Schermbeck II gewann mit 2:1 (1:1) bei TuS 05 Sinsen II. Fatih Coban (10.) und Ilkay Kara (85.) trafen, Sinsen kam zum zwischenzeitlichen 1:1 (43.). „Das war kein einfaches Spiel, aber ein verdienter Sieg“, sagte Trainer Sleiman Salha.